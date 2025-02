Università e le polemiche Midiri -Tranchida. Grillo difende il rettore

22/02/2025 10:00:00

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, interviene nella polemica che vede contrapposti il primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida, e il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. Grillo prende posizione a favore di Midiri, esprimendo la sua piena solidarietà e sottolineando l’importanza del lavoro svolto dal rettore per il territorio.

"In relazione alla polemica che coinvolge il rettore Massimo Midiri e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, desidero esprimere la mia piena solidarietà al rettore. Dovremmo essere riconoscenti perché con la gestione Midiri abbiamo ottenuto numerosi Corsi universitari a Trapani, a conferma di un impegno concreto per lo sviluppo del nostro territorio", ha dichiarato il sindaco di Marsala. "Auspichiamo che si possa proseguire su questa strada, senza essere distratti da polemiche che rischiano di compromettere un percorso di crescita fondamentale per tutti. Marsala attende con interesse l’attivazione del corso di Enologia e, rispetto agli impegni assunti, abbiamo avuto modo di constatare la serietà e la disponibilità di Midiri nei confronti del territorio”.

Lo scontro tra Tranchida e Midiri

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, accusa il rettore Massimo Midiri di non aver mantenuto la promessa di portare la facoltà di Medicina in città. "Il rettore mantenga la parola data", ha dichiarato Tranchida. Midiri ha replicato sottolineando che il Comune dovrebbe piuttosto concentrarsi sui servizi per gli studenti, invece di alimentare polemiche.

Grillo, con il suo intervento, si schiera quindi dalla parte del rettore, auspicando che si possa continuare a lavorare per lo sviluppo accademico del territorio senza lasciarsi distrarre dalle controversie.