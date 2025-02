A Marsala presentata la sezione dell'associazione Bersaglieri con la Fanfara “Col. Giacomo Alfano”

23/02/2025 15:30:00

Nell’ambito delle manifestazioni che precedono il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si terrà a Marsala dall’8 all’11 maggio 2025, ieri si è svolta la presentazione ufficiale della nuova Sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) della città. Un evento significativo che sancisce un nuovo punto di riferimento per tutti i Fanti Piumati della zona.

L’evento ha visto la partecipazione della Fanfara Bersaglieri “Col. Giacomo Alfano” di Palermo, che ha animato la cerimonia con la sua inconfondibile energia musicale, esibendosi all’arrivo in via Garibaldi e successivamente in Piazza della Repubblica. (alcune foto della gallery di Tiziana Barraco)

A guidare questa nuova avventura sarà il Presidente Bers. Giuseppe Culicchia, il quale, insieme ai soci della sezione, porterà avanti i valori e la tradizione del Corpo dei Bersaglieri. Marsala si prepara così ad accogliere il Raduno Nazionale 2025.

L’inaugurazione della Sezione ANB ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e gli assessori comunali Ignazio Bilardello e Salvatore Agate. Presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, e numerosi cittadini accorsi per celebrare l’evento. L’evento è stato accompagnato dalle note dell’Inno Nazionale.

Parallelamente agli eventi istituzionali, proseguono gli incontri con gli studenti delle scuole marsalesi, iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sulla storia e i valori del Corpo dei Bersaglieri. Dopo l’incontro della scorsa settimana presso l’Istituto Damiani, venerdì è stata la volta del Liceo Pascasino. Qui, la dirigente Anna Maria Angileri ha accolto, nell’aula magna dell’istituto, il Presidente del Comitato Organizzatore del 72° Raduno, Lorenzo Violante, che è anche Presidente Regionale dell’Associazione Bersaglieri e membro della Sezione di Agrigento; Andrea De Castro, Presidente della Sezione di Agrigento dell’ANB; e Giuseppe Culicchia, rappresentante della nuova sezione di Marsala.

L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano come Marsala sia pronta a correre verso il Raduno Nazionale 2025, con passione e spirito bersaglieresco!