Seguirà Rinfresco: Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025

23/02/2025 06:00:00

Nuovo appuntamento con "Seguirà Rinfresco", l’approfondimento culturale della redazione di Tp24. In questa puntata, Marco Marino e il direttore Giacomo Di Girolamo ci portano alla scoperta di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, una città ricca di storia e suggestioni, ma anche di sfide e opportunità.

A discuterne, due ospiti d’eccezione:

Gaetano Savatteri , giornalista e scrittore, autore di numerosi romanzi e saggi sulla Sicilia, tra cui la fortunata serie di gialli con protagonista il giornalista e detective Saverio Lamanna.

, giornalista e scrittore, autore di numerosi romanzi e saggi sulla Sicilia, tra cui la fortunata serie di gialli con protagonista il giornalista e detective Saverio Lamanna. Salvatore Ferlita, studioso e critico letterario, profondo conoscitore della cultura siciliana e delle sue rappresentazioni nella letteratura.

Come si sta preparando Agrigento a questo prestigioso riconoscimento? Quali iniziative culturali sono in programma? Ma, soprattutto, cosa significa per la città e per tutta la Sicilia questo titolo? Sarà davvero un’opportunità di crescita e valorizzazione o resterà un'occasione sprecata?

Un dialogo tra storia, letteratura e attualità, per capire meglio il ruolo della cultura nel futuro di Agrigento e del territorio siciliano.

La puntata è visibile in calce all'articolo. Buona visione!