23/02/2025 18:11:00

Nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio 2025, si è verificato un incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Alcamo, in direzione Palermo. L'incidente sta causando rallentamenti significativi al traffico veicolare.​

Le polizia stradale e gli operatori dell'Anas sono sul posto sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione il più rapidamente possibile. Al momento, non sono disponibili dettagli specifici sulle cause dell'incidente o sul numero di veicoli coinvolti.​

Si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione e di considerare percorsi alternativi.