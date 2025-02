 Campobello: chiude definitivamente la comunità terapeutica "La Svolta per la Rinascita"

23/02/2025 22:00:00

Dopo dieci anni di attività al servizio del recupero dalla tossicodipendenza e del reinserimento di soggetti coinvolti in reati minori, la comunità terapeutica onlus "La Svolta per la Rinascita" di Campobello di Mazara chiude definitivamente i battenti. Un epilogo segnato da gravi difficoltà finanziarie e da vicende giudiziarie che hanno reso insostenibile la prosecuzione delle attività.

La struttura ha accumulato ingenti debiti negli ultimi anni, causati da una cattiva gestione finanziaria che ha portato a numerosi decreti ingiuntivi, anche da parte di alcuni soci. A questi si sono aggiunti tributi non versati al Comune di Campobello di Mazara e a enti come Serit Sicilia e l'Agenzia delle Entrate. L'aggravarsi della situazione economica ha reso impossibile il risanamento, portando a una crisi irreversibile.

A determinare il colpo di grazia è stato l'incendio che ha colpito la struttura nel luglio del 2021. Le dinamiche dell'evento non sono ancora state chiarite del tutto, ma le conseguenze sono state devastanti: la temporanea chiusura imposta all'epoca è ora diventata definitiva.

In un ultimo tentativo di salvataggio, si è cercato di vendere la società congelando le pendenze nei confronti di lavoratori ed ex soci. Tuttavia, questi ultimi hanno avviato procedure di pignoramento verso terzi per recuperare le somme spettanti. L'operazione di vendita, però, ha visto un'azione illecita da parte dei soci, che hanno incassato la prima rata della cessione nonostante la presenza di numerosi decreti ingiuntivi.

L'intera vicenda è documentata nel procedimento della sezione mobiliare del Tribunale di Marsala (Proc. N. 151/2023), regolarmente pubblicato, che testimonia il travagliato percorso della comunità terapeutica verso la chiusura definitiva.

La chiusura di "La Svolta per la Rinascita" rappresenta una perdita significativa per il territorio, privando la comunità di un presidio fondamentale per il recupero e il reinserimento sociale di soggetti fragili. Resta ora da comprendere come le istituzioni locali e regionali intendano colmare il vuoto lasciato da questa realtà.