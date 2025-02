 Salvatore Lombardo aderisce alla Fondazione dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana

24/02/2025 10:00:00

La Fondazione OMRI si arricchisce dell’adesione del Cavaliere di Gran Croce, Notaio Salvatore Lombardo, figura di grande rilievo professionale e morale, che porta con seì una carriera di straordinario impegno etico e meritocratico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) ha accolto con particolare calore l’ingresso del Cavaliere di Gran Croce Notaio Salvatore Lombardo, che ha ricoperto ruoli di vertice all’interno del Consiglio Nazionale del Notariato fino al gennaio 2023. Ma la sua esperienza si estende ben oltre la professione notarile, segnando anche un significativo percorso nel mondo dello sport.

Arbitro di calcio di grande esperienza, Lombardo ha arbitrato in Serie A e ha ricoperto incarichi dirigenziali nell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), nella Lega Pro e nell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, negli anni in cui era guidato da Francesco Tagliente e da Roberto Massucci, oggi presidente e vicepresidente della Fondazione OMRI. Il suo impegno in entrambe le aree ha avuto come pilastro fondamentale l’etica, il rispetto delle regole e un impegno costante verso la collettività, valori che hanno fatto di lui una figura di riferimento nel panorama sportivo e professionale.

Il Notaio Lombardo ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo servizio alla comunità e alle istituzioni. Tra le onorificenze più prestigiose, spicca il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2021. Questo riconoscimento celebra non solo il suo impegno costante, ma anche la sua dedizione nell’affermare i valori fondamentali di giustizia, onestà e impegno civico, che da sempre lo contraddistinguono nella sua attività professionale e nel suo contributo alla società.