Torna Quintessenza Jazz Trapani: dal 6 marzo cinque serate al Cine Teatro Ariston

24/02/2025 11:13:00

Dopo il successo della prima edizione, torna a Trapani la rassegna "Quintessenza Jazz Trapani", il festival dedicato alla grande musica jazz che si svolgerà al Cine Teatro Ariston

dal 6 marzo al 3 aprile. L'evento, diretto artisticamente da Mauro Carpi e prodotto da Alessandro Costa, porterà sul palco alcuni dei più grandi nomi della scena jazzistica italiana.

Ad aprire la rassegna il prossimo 6 Marzo sarà Karima, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi e Sanremo Giovani, che insieme ad Amedeo Ariano Trio ci accompagneranno in un viaggio emozionante tra canzoni italiane di autori famosissimi, come Pino Daniele o Umberto Bindi, ai cosiddetti “evergreen” di autori di fama internazionale. La bellissima e potente voce di Karima negli ultimi anni ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend e ha partecipato ai programmi “Tale e Quale Show” e I migliori Anni su Rai 1. Amedeo Ariano, eclettico batterista e percussionista di fama internazionale, nel corso della sua lunghissima carriera ha collaborato con grandi artisti italiani e stranieri (George Coleman, Johnny Griffin, Benny Golson, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Gino Paoli, Gianni Morandi, Ornella Vanoni). Attualmente suona con Sergio Cammariere, Nick The Nightfly, Gegè Telesforo, Nino Buonocore, Karima, Gianluca Guidi e Walter Ricci. Sul palco con Karima e Amedeo Ariano anche Dario Rosciglione al contrabbasso ePiero Frassi al pianoforte.

Il secondo appuntamento, previsto per il 12 marzo, sarà con il pianista, compositore e arrangiatore Luca Filastro, che si esibirà con il suo trio per proporre un repertorio che spazia dagli standard jazz più celebri a brani originali. Il 19 marzo sarà la volta dell’Acoustic Swing Trio, guidato dal chitarrista Michele Ariodante, accompagnato dal violinista Mauro Carpi e dal contrabbassista Giorgio Rosciglione, in una serata dedicata alla storia dello swing e del jazz d’autore. Special guest saranno la cantante Antonella Parnasso e il batterista Roberto Pistolesi.

Il 26 marzo salirà sul palco Emanuele Urso, conosciuto come il "Re dello Swing", con il suo progetto “The Golden Era”, che renderà omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa attraverso un’esibizione dal forte impatto scenico, capace di riportare il pubblico indietro nel tempo fino agli anni d’oro dello swing americano.

A chiudere la rassegna, il 3 aprile, sarà Walter Ricci, pianista e cantante jazz di livello internazionale, con il suo progetto musicale "Naples Jazz". Il concerto esplorerà le connessioni tra la tradizione napoletana e il jazz di New Orleans, mescolando sonorità e culture in un’esperienza musicale unica.

Gli abbonamenti per l'intera rassegna sono già disponibili presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e online su Liveticket. I biglietti per i singoli concerti saranno in vendita dal 3 marzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro ai numeri 0923/21659 - 0923/29221 o scrivere a ariston@cineteatrotrapani.it.