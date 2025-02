 La DC di Mazara interviene sulle gravi aggressioni al personale sanitario

24/02/2025 02:00:00

La Democrazia Cristiana di Mazara del Vallo condanna fermamente le gravi aggressioni, sia fisiche che verbali, subite periodicamente e ingiustamente dal personale medico e paramedico. In un momento in cui il settore sanitario è fondamentale per la tutela della salute pubblica, episodi di violenza nei confronti di chi opera con dedizione e professionalità risultano inaccettabili e allarmanti.

Il commissario cittadino della DC di Mazara, Vito Gancitano, ha espresso la piena solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori sanitari, riconoscendo il loro impegno instancabile e la loro abnegazione nel garantire cure adeguate alla popolazione.

"È inammissibile che coloro che lavorano quotidianamente per la salute dei cittadini siano vittime di aggressioni ingiustificate. Dobbiamo garantire loro un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso" – ha dichiarato Gancitano.

La Democrazia Cristiana di Mazara invita le istituzioni competenti a prendere provvedimenti concreti per garantire maggiore sicurezza negli ambienti sanitari e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto verso i professionisti della salute. Solo attraverso una maggiore tutela e una presa di coscienza collettiva sarà possibile contrastare questo preoccupante fenomeno e garantire un servizio sanitario efficiente e sereno per tutti.