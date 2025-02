 Sud Chiama Nord: dalla riunione di Enna rilancia la crescita del movimento

24/02/2025 16:14:00

Si è tenuta sabato a Enna, presso il Federico II Palace Hotel, la riunione delle Segreterie Provinciali, dei Coordinatori Comunali, dei Soci Ambasciatori e degli Amministratori del movimento Sud Chiama Nord. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto per definire le strategie future e rafforzare il radicamento sul territorio.

Il Coordinatore Regionale Danilo Lo Giudice ha sottolineato la necessità di una crescita strutturata e condivisa, evidenziando come il movimento debba ora proseguire il proprio percorso con maggiore autonomia. Ha ricordato il successo dell’assemblea dell’8 febbraio a Palermo, che ha visto la partecipazione di circa 2000 persone, e ha ribadito l’importanza del lavoro collettivo per il consolidamento del progetto politico.

Lo Giudice ha inoltre posto l’accento sul ruolo centrale dei territori nella crescita del movimento, evidenziando la presenza costante tra i cittadini come elemento distintivo di Sud Chiama Nord. Ha ribadito che la responsabilità del futuro del movimento ricade ora su tutti coloro che ne fanno parte, chiamati a contribuire attivamente alla sua espansione.

Sul tema delle prospettive di crescita, il Coordinatore Regionale ha respinto le critiche sui numeri della rappresentanza parlamentare, sottolineando che l’organizzazione del movimento è oggi più solida e strutturata. L’obiettivo dichiarato è non solo mantenere quanto costruito, ma espandersi ulteriormente, rafforzando la presenza in Sicilia e nelle altre regioni del Sud.

La Presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, ha posto l’attenzione sulla necessità di consolidare il movimento a livello nazionale, affermando che la forza del movimento in Sicilia deve essere un punto di partenza per un’espansione più ampia. Ha annunciato la partecipazione del movimento alle elezioni regionali in Puglia e l’intenzione di rafforzare la presenza in Campania e Calabria, con particolare attenzione alle elezioni comunali di Reggio Calabria. L’obiettivo dichiarato è quello di incidere politicamente in tutto il Mezzogiorno e diventare un riferimento nazionale.

Nel corso della riunione, sono stati affrontati temi organizzativi come il tesseramento e la creazione di comitati territoriali, considerati strumenti fondamentali per il rafforzamento del movimento. Si è discusso inoltre dell’importanza della comunicazione politica, con l’obiettivo di sviluppare un messaggio chiaro e riconoscibile. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei Soci Ambasciatori e alle modalità di adesione, sottolineando il loro contributo essenziale alla crescita del movimento.

Il Sindaco Federico Basile ha evidenziato il valore di Sud Chiama Nord come forza politica costruita dal basso e basata sull’impegno diretto degli amministratori locali. Interventi significativi sono stati quelli del deputato Matteo Sciotto e di Giuseppe Lombardo, che hanno illustrato le iniziative parlamentari promosse a supporto del territorio.