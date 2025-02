La settimana sportiva: pareggio tra Accademia Trapani e Marsala 1912 - Handball Erice vittoriosa 28-20

24/02/2025 06:00:00

• Handball: l'Handball Erice batte Cassano Magnago e mantiene la vetta della classifica della massima serie del Campionato di Pallamano femminile. Un match atteso che si preannunciava "caldo" per la questione della decisione del Collegio di Garanzia del Coni di confermare lo 0-5 a tavolino del match di andata per la questione Gozzi. Il risultato di 28-20 per le Arpìe ericine è l'antipasto di ciò che potrà accadere nella Final Eight di Coppa Italia che si giocherà tra qualche giorno e che vedrà le due formazioni tra le otto che concorrono per la vittoria finale. Top scorer del match Ateba con 7 reti poi Delle Crode con 5, Pessoa 4. In serie B maschile il Giovinetto Petrosino vince il confronto interno contro l'Aetna Impianti per 41-28 mantenendo la terza posizione in classifica a tre punti dalla vetta. Un match senza storia in cui i ragazzi di Coach Benigno già al termine del primo tempo potevano contare un vantaggio di dieci reti nei confronti degli avversari. Top scorer Marino e Summa con 8 reti ciascuno. Anche l'Auto Sicura Pallamano Marsala vince il proprio confronto contro il Beach Team Messina per 44-23, confermando anche loro la quarta posizione con 22 punti ad una sola lunghezza dai cugini petrosileni. Anche per i ragazzi di Coach Klijaic è stata una giornata giocata sul velluto che servirà nel proseguo del torneo visti i tanti scontri diretti che i lilibetani dovranno affrontare. Top scorer Merghali con 9 reti, poi Lo Cicero e Rallo con 6. Di seguito le interviste post partita di Handball Erice-Cassano Magnago:

• Basket: non riesce il colpaccio della Nuova Pallacanestro Marsala a Gravina contro uno Sport Club che principalmente con Fois (29 i punti a referto) ha messo in difficoltà i lilybetani soprattutto nel primo quarto. Nel secondo quarto i ragazzi di Grillo ribaltano il punteggio e si portano al riposo lungo in vantaggio. Il secondo tempo è un testa a testa che però si risolve in favore dei locali nel finale grazie ad una tripla di Florio che successivamente dalla lunetta fisserà il risultato finale sul 68 – 63.

Tabellino: Sport Club Gravina – Nuova Pallacanestro Marsala 68 – 63 Parziali: 25-18, 11-21, 14-12, 18-12.

Sport Club Gravina: Hofsteteris 7, Lapi, La Mantia, Tartaglia 15, Barbera, Spina 8, Florio 7, Fois 29, Sgura 2, Privitera, Zambataro ne, Renna. All. Minnella C.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 7, Miculis 10, Cucchiara, Abrignani 6, Donato 7, Linares 6, Gentile 6, Stankovic 6, Gerardi, Tartamella 11, Niang 4. All. Grillo G.

Arbitri: Catania G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Beccorre R. di Messina.

• Calcio: pareggio a reti inviolate nel derby di Eccellenza tra l'Accademia Trapani ed il Marsala 1912. Un tempo per uno non è bastato a sbloccare il risultato di un match importante per entrambe le formazioni. Una bella partita giocata a viso aperto che ha prodotto un paio di occasioni da rete per ciascuno dei due sfidanti. Per il Marsala 1912 un punto che muove la classifica al fine di cercare di raggiungere al più presto la quota salvezza per poi impegnarsi in una eventuale volata per provare la qualificazione ai play off promozione. Brutta storia invece a Castelvetrano, dove un petardo fa sospendere la sfida salvezza tra i locali della Folgore e l'Oratorio S. Ciro e Giorgio di Marineo. Su questo match si attendono notizie ovviamente federali. Torna sconfitto da Misilmeri il Castellammare Calcio che subisce la rete dei palermitani ma non riesce a recuperare il risultato. In classifica con 30 punti navigano in zona tranquilla attendendo tempi migliori magari casalinghi. A vincere in questa 23° giornata ci pensa il Città di San Vito Lo Capo che in casa batte 3-2 il Partinicaudace grazie alle reti di Issah, Balistreri e Fofana. Tre importantissimi punti che allontanano i sanvitesi dalla zona play out. Di seguito la formazione del Marsala 1912 in quel di Trapani:

• Futsal: ottimo pareggio per 6 a 6 del Futsal Mazara 2020 in quel di Piazza Armerina nel girone più insulare del Campionato serie A2. Un match giocato bene da entrambe le formazioni che hanno davvero sudato la maglietta riuscendo in questo primo campionato cadetto ad aver conquistato 21 punti con un +8 dalla zona play out. In rete per i canarini De Barros con 3 reti, Rosone con 2 e Buscaglia con 1. Prima sconfitta stagionale per il Marsala Futsal 2012 di Coach Torrejon ad opera del Mistral Palermo con il risultato di 7-5. Per i lilibetani 2 reti di Barros ed 1 ciascuno di De Bartoli, Foderà e Patti. In classifica gli azzurri vengono raggiunti dal Regalbuto a 42 punti ma avendo giocato un match in meno.

• TennisTavolo: ottimo successo per 5-2 dei marsalesi della Germaine Lecocq - FSC Curatolo in trasferta a Vittoria (RG) nella quarta giornata di ritorno del Campionato nazionale serie B2 girone I di TennisTavolo grazie alle vittorie del neo acquisto iberico Chamorro. Grazie a questa affermazione, il sodalizo caro alla Presidente Sandra Sorrentino continua a guidare la classifica a parimerito con il Città di Siracusa. Il big match tra le due squadre verrà giocato a Siracusa domenica 9 marzo ed ha il sapore dello scontro promozione in serie B1. Invece, nel Campionato di serie C2 regionale, la formazione della Germaine Lecocq Bar Diego ha battuto l'Asd Villafrati per 1-6 confermandosi leader incontrastati della classifica.

• Kickboxe: il Team Biondo KickBoxing Academy sta partecipando alla Maratona KickBoxe, le quattro tappe del circuito WTKA di avvicinamento ai Campionati Mondiali che si terranno in Spagna. La quarta ed ultima tappa si terrà a Napoli, una vera e propria finale dove chi vince si qualificherà ai Mondiali. Il Team si presenta alla Maratona con la sua squadra di punta composta da Alessia Agate, Mario Valenti, Gabriele Crimi, Giovanni Calamia, Andrea Eletto e Giovanvito Sciacca.