A Pasqua torna il treno "Sicilia Express" contro il caro voli

24/02/2025 17:50:00

Il "Sicilia Express" torna per Pasqua: viaggio a prezzi accessibili per studenti e lavoratori fuori sede

Dopo il successo riscosso durante le festività natalizie, il "Sicilia Express" è pronto a ripartire in occasione della Pasqua per offrire a studenti e lavoratori fuori sede l’opportunità di tornare nell’isola con tariffe agevolate contro il caro voli. La Regione Siciliana ha ufficializzato due nuove corse: una nel periodo pasquale e un’altra in occasione del lungo ponte tra la Festa della Liberazione e il Primo Maggio.

Un’iniziativa che punta a crescere

L'iniziativa, che ha ricevuto ampi consensi lo scorso dicembre, mira a replicare e superare i numeri della prima edizione, aumentando il numero di passeggeri e rendendo il servizio sempre più efficiente. Per organizzare il trasporto, l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò, insieme al dirigente Salvatore Lizzio, ha predisposto un bando per individuare la compagnia che gestirà il servizio.

La novità: un servizio treno + bus per raggiungere più viaggiatori

Una delle principali innovazioni rispetto all’edizione natalizia è l’integrazione del treno con un servizio di autobus, pensato per permettere a un maggior numero di siciliani di usufruire dell’iniziativa. In via ufficiosa, è emerso che il progetto prevede collegamenti su gomma che faciliteranno l’accesso al treno da diverse città del Nord Italia.

Due gruppi di pullman serviranno aree diverse: il primo partirà da Bolzano, effettuando fermate a Trento, Verona, Mantova e Modena; il secondo, invece, partirà da Trieste, facendo tappa a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna. Questo sistema combinato rappresenta un’alternativa concreta ai voli aerei, spesso costosi durante i periodi di alta stagione, offrendo una soluzione di viaggio più economica e accessibile.

L’itinerario e il costo del biglietto

Il "Sicilia Express" seguirà un percorso ampio, con fermate strategiche sia lungo la penisola che in Sicilia. Il treno partirà da Torino Porta Nuova e farà scalo nelle principali città del Centro-Nord: Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno, prima di arrivare a Messina. Da qui, il convoglio si dividerà in due direttrici: una con destinazione Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta; l’altra diretta a Palermo, passando per Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

Il prezzo del biglietto, comprensivo del trasporto in autobus, dovrebbe rimanere invariato a 29,90 euro, rendendo il viaggio un'opzione competitiva e conveniente per chi deve rientrare in Sicilia.

Obiettivo: migliorare il servizio e coinvolgere più viaggiatori

Lo scorso Natale, il "Sicilia Express" ha trasportato 540 passeggeri, registrando un’elevata domanda che ha superato l’offerta disponibile. Per migliorare l’organizzazione, la Regione Siciliana sta valutando la possibilità di un sondaggio online per individuare le date più richieste per partenze e rientri.

Infine, cresce la curiosità sui possibili testimonial, influencer e attori che potrebbero essere coinvolti in questa nuova avventura da Nord a Sud. Un viaggio che non è solo un’opportunità di ritorno a casa, ma anche un’occasione per raccontare e promuovere il legame tra la Sicilia e i suoi cittadini sparsi in tutta Italia.