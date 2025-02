Passo falso per la Nuova Pallacanestro Marsala a Gravina: contro lo Sport Club termina 68-63

25/02/2025 12:40:00

In un incontro partito male ma ribaltato nel secondo quarto, i ragazzi di Grillo vanno vicini alla vittoria ma nel finale sono gli etnei a spuntarla con l'uscita per cinque falli di Miculis e la tripla di Florio per gli ospiti. Non riesce il colpaccio della Nuova Pallacanestro Marsala a Gravina contro uno Sport Club che principalmente con Fois (29 i punti a referto) ha messo in difficoltà i lilybetani soprattutto nel primo quarto. Il resto dell'incontro è stato un testa a testa che però negli ultimi secondi si è risolto in favore dei locali. Privi di Miculis, costretto ad abbandonare l'incontro per somma di falli a 3' dalla sirena finale, gli azzurri perdono l'incontro per 68-63.

Il primo quarto si apre con il canestro di capitan Donato che sblocca la partita dopo oltre un minuto di gioco. Stankovic e Farruggia contengono il botta e risposta con i gravinesi fino ai 5 minuti, quando con una striscia personale il miglior realizzatore dei padroni di casa Fois (29 punti a referto) porta i suoi sul +7 a metà tempo. La NPM rincorre con Linares e Tartamella e con Abrignani dalla lunetta risponde a Tartaglia e Florio mantenendo contenuto a una cifra lo svantaggio. La prima sirena scatta sul 25-18.

Nel secondo quarto la rimonta della NPM è firmata dalle rotazioni: Gentile dai 6,75 e Niang portano i lilybetani a -2 nei primi secondi. Tartamella indovina una tripla, Linares ed Abrignani rispondono al prolifico Fois e la seconda tripla di Gentile porta gli azzurri in vantaggio di 3 punti sul 32-35 dopo 6' 45”. Miculis dal campo e dalla lunetta nel finale permette agli azzurri di andare al riposo lungo in avanti sul 36-39.

Nel terzo quarto la NPM riesce a mantenersi in avanti con Donato, Tartamella e Miculis nonostante i tentativi di aggancio con i locali che si affidano principalmente alle mani di Fois. Gli etnei si portano in vantaggio per una manciata di secondi sul 50-49 a 3' dall'ultimo break con Spina, ma Abrignani dalla lunetta porta i suoi sul 50-51 a 2' dal termine della frazione di gioco con 2' da giocare, punteggio che rimane immutato fino alla sirena perché ancora Spina negli ultimi istanti fa 0/2 dalla lunetta.

Nell'ultima frazione l'equilibrio si rompe a metà tempo, con il minibreak di Gravina che si porta a +5 con Spina, Fois dalla lunetta e Tartaglia. I ragazzi di Grillo provano a ricucire con Donato, Farruggia e Miculis che però deve uscire per il quinto fallo a poco meno di 3' dalla sirena finale privando la NPM del suo peso. Decisiva poco dopo la tripla di Florio per i locali, che si riportano a +5 con poco più di 2' da giocare. Anche Tartamella deve lasciare l'incontro per cumulo di falli dopo aver accorciato a -3 ai liberi con un 2/2 con 48” di gioco rimanenti, ma ancora Florio negli ultimi secondi va in lunetta fissando il punteggio finale sul 68-63. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo tra le mura amiche domenica 2 marzo alle 18:00 contro la Dierre Reggio Calabria.

Tabellino: Sport Club Gravina – Nuova Pallacanestro Marsala 68 – 63 Parziali: 25-18, 11-21, 14-12, 18-12.

Sport Club Gravina: Hofsteteris 7, Lapi, La Mantia, Tartaglia 15, Barbera, Spina 8, Florio 7, Fois 29, Sgura 2, Privitera, Zambataro ne, Renna. All. Minnella C.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 7, Miculis 10, Cucchiara, Abrignani 6, Donato 7, Linares 6, Gentile 6, Stankovic 6, Gerardi, Tartamella 11, Niang 4. All. Grillo G.

Arbitri: Catania G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Beccorre R. di Messina.