Prima sconfitta stagionale per il Marsala Futsal 2012, il Mistral Palermo si impone 7-5

25/02/2025 06:40:00

Dopo una fila lunghissima di vittorie per il Marsala Futsal dei record, in questa stagione, arriva la prima sconfitta. I ragazzi di coach Rafa Torrejon perdono la battaglia con una prestazione sottotono contro un sempre insidioso Mistral Palermo che in casa si è imposto 7 a 5 nonostante la rimonta azzurra dopo un primo tempo terminato 3 a 0. Il Marsala - che recrimina qualche decisione arbitrale - mantiene la testa del girone H di serie B a pari merito con il Regalbuto che tuttavia deve ancora scontare la giornata di riposo.

Primo tempo: il Mistral inizia subito a dettare i tempi di questa partita, bloccando le invettive del Marsala, relegandolo nella propria area difensiva. Il primo goal di Torcivia arriva da posizione decentrata sullo scambio “uno-due” con Di Maria. Il Mistral è veloce e costringe gli ospiti a qualche fallo, De Bartoli rimedia un cartellino giallo per aver atterrato un giocatore palermitano. Su punizione però, i padroni di casa non perdonano e ancora Torcivia stampa un pallone fulmineo in rete. Gli azzurri sembrano un pò spaesati; sembra esserci persino un fallo per i lilybetani che l’arbitro non concede. Troppi i palloni che il Marsala distrattamente perde in favore del Mistral che non si lascia scappare il 3 a 0 di Murò.

Secondo tempo: alla ripresa il Marsala sembra svegliarsi, la strigliata del Mister ha fatto bene. Al 2’ a tu per tu col portiere De Bartoli mette dentro la sua zampata. E’ 3 a 1. Due minuti più avanti, sfruttando un errore casalingo, De Bartoli fa sua la sfera per Barroso che accorcia le distanze. E’ 3 a 2. Poco dopo è lo spagnolo a conquistare il pareggio, ma l’arbitro aveva già fischiato la punizione e non dà la rete. I palermitani non ci stanno a perdere questa partita, cerca di mantenere la concentrazione necessaria e un cinico Murò in poco tempo mette a segno ben due goal su cui Vallarelli e la difesa azzurra nulla possono. E’ 5 a 2. Gli azzurri, memori dell’imbattibilità stagione, hanno la giusta forza per rimettersi in piedi: il 5 a 3 è tutto di Foderà in power play grazie alla palla arrivata dai piedi di Barroso al 14’ e un minuto dopo è di nuovo lo spagnolo che becca la porta vuota dei padroni di casa portando la sua squadra sul 5 a 4. Proprio quando la partita diventa interessante, il Mistral cerca di sfruttare a proprio favore il portiere di movimento del Marsala e Di Maria segna a porta vuota. E’ 6 a 4. Al 17’ la sfera di Patti passa sotto le gambe del portiere avversario accorciando le distanze. Nonostante Vallarelli ci metta più volte una pezza, nel finale di partita succede di tutto: ben 4 le espulsioni, prima quella di Patti e poi, su un fallo subito da Walter Abate, volano i rossi per De Bartoli e Torcivia. Ripresa la gara, cartellino rosso anche per Di Maria e le squadre si riportano in parità sul parquet. Il Marsala si mangia letteralmente un goal, e i padroni di casa a porta sguarnita segnano con Sposito. La gara termina 7 a 5 e al di là del risultato sicuramente è stata una partita, come si suol dire, al cardiopalma.