25 Febbraio: Macron vede Trump, la salute del Papa, il dopo voto in Germania

Ucraina: svolta nei negoziati tra Trump e Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Donald Trump a Washington, annunciando che sono stati fatti "progressi sostanziali" per una pace solida e durevole in Ucraina.

Agli Stati Uniti ora pesa il sostegno a Kiev: all'Onu, gli Usa hanno votato contro una risoluzione che chiedeva il ritiro incondizionato delle truppe russe, schierandosi con la Russia. Inoltre, si sono astenuti su una risoluzione che condannava troppo duramente l'invasione.

L'Europa rilancia gli aiuti: Von der Leyen ha annunciato un pacchetto da 3,5 miliardi di euro per l'Ucraina.

Il Papa sta meglio, ma resta sotto stretta osservazione

Dopo giorni difficili, Papa Francesco sta migliorando. Non ha avuto altre crisi respiratorie.

Ieri in Piazza San Pietro il cardinale Parolin ha guidato la folla nella recita del rosario.

Elezioni in Germania: Merz propone una Grosse Koalition

Dopo la vittoria della CDU con il 28,5%, Friedrich Merz ha proposto di formare una coalizione con l’SPD per un governo di unità nazionale.

L’analisi del voto mostra come l’AfD sia cresciuta soprattutto nell’Est della Germania, ma anche tra gli operai della Volkswagen.

Israele: i prigionieri palestinesi restano in carcere

Israele continua a trattenere i 602 prigionieri palestinesi che avrebbe dovuto rilasciare, in attesa che Hamas restituisca i corpi di quattro ostaggi israeliani.

Trump elogia Meloni

Trump ha definito Giorgia Meloni "una grande leader", sottolineando che l’Italia è un alleato fondamentale per gli Stati Uniti.

Dan Bongino nominato vicedirettore dell’FBI

L’ex bodyguard di Bush e Obama, oggi noto influencer della destra americana, è stato nominato vicedirettore dell’FBI.

Di Maio resta inviato UE per il Golfo

L’ex ministro Luigi Di Maio è stato confermato per altri due anni come rappresentante speciale dell’UE per il Golfo.

Santanchè, oggi la mozione di sfiducia alla Camera

Oggi si vota alla Camera la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè, accusata di gestione poco trasparente delle sue aziende.

Aumento degli omicidi tra i minori

Negli ultimi dieci anni in Italia, gli omicidi volontari sono calati del 33%, ma sono quasi raddoppiati quelli con vittime e/o carnefici minorenni.

Bodycam per il personale dei treni

In cinque regioni italiane partirà la sperimentazione delle bodycam per il personale dei treni regionali, per contrastare le aggressioni.

Incendio ad Albano Laziale: bruciate 16 auto della polizia

Un incendio, forse doloso, ha distrutto 16 auto della polizia parcheggiate in un commissariato di Albano Laziale.

Neonata gettata dalla finestra a Parigi

Una studentessa americana ha partorito in una camera d’albergo a Parigi e poi ha gettato il neonato dalla finestra. Il bambino è morto.

Inizia il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni

Oggi parte il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a 19 anni nel 2022.

Bretagna: processo a un ex chirurgo accusato di abusi su 299 bambini

Inizia oggi il processo a un ex chirurgo in Francia, accusato di aver abusato di 299 bambini nell’arco di 25 anni.

Anche don Mattia Ferrari tra gli spiati con Paragon

Il cappellano di bordo della nave della Ong Mediterranea, don Mattia Ferrari, era tra i giornalisti e attivisti spiati dal software israeliano Paragon.

Leonardo Del Vecchio Jr compra il marchio Twiga di Briatore

Leonardo Del Vecchio Jr ha firmato l’acquisizione del marchio Twiga, il noto brand di Flavio Briatore.

Gérard Depardieu indagato per frode fiscale

L’attore francese Gérard Depardieu è sotto inchiesta per frode fiscale.

Serie A: la Roma batte il Monza 4-0

Nel recupero di Serie A, la Roma ha travolto il Monza per 4-0.

MotoGP: Jorge Martin salterà la gara in Thailandia

Il pilota della Ducati si è fratturato mano, polso e calcagno e sarà costretto a saltare la gara di MotoGP in Thailandia.

Spielberg contro la chiusura dei cinema di Roma

Dopo Martin Scorsese e Francesco Totti, anche il regista Steven Spielberg si è unito all’appello per salvare i cinema storici di Roma dalla trasformazione in supermercati.

Addio a Roberta Flack, Bertillo Cracco e Clinton Hill

Sono scomparsi:

Roberta Flack, celebre cantante di Killing Me Softly With His Song.

Bertillo Cracco, padre dello chef Carlo Cracco.

, padre dello chef . Clinton Hill, ex agente segreto che protesse Jacqueline Kennedy dopo l’attentato a John F. Kennedy.