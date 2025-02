Carnevale 2025 nel Trapanese: ecco gli eventi a Valderice, Marsala, Petrosino, Mazara e Alcamo

25/02/2025 12:00:00

Il Carnevale 2025 nel Trapanese si preannuncia come un evento ricco di appuntamenti che animeranno le città di Valderice, Marsala, Petrosino, Mazara e Alcamo. Dalle sfilate in maschera ai carri allegorici, dalla musica agli spettacoli per grandi e piccoli, il territorio si prepara a celebrare una delle festività più amate con eventi unici e coinvolgenti.

Carnevale 2025 a Valderice: la 30ª edizione del Carnevale Valdericino

Grande successo per l'apertura della 30ª edizione del Carnevale Valdericino! Le strade e le piazze si sono riempite di cittadini e visitatori, pronti a celebrare un evento considerato patrimonio del territorio. La manifestazione non è solo un grande spettacolo, ma anche un'importante occasione di aggregazione sociale. Il Sindaco Francesco Stabile ha sottolineato l'importanza dell'evento, annunciando l’istituzione di un capitolo di bilancio dedicato al Carnevale per sostenere le spese della manifestazione e favorire il commercio locale.

📅 Appuntamenti principali a Valderice: Giovedì 27 febbraio: Eventi musicali in Piazza Sandro Pertini (Municipio); Domenica 2 marzo: Grande sfilata dei sei carri allegorici con gruppi di ballo coloratissimi; Inclusività: Un trenino carnevalesco dedicato agli amici speciali.

Carnevale a Marsala: sfilate e musica per le vie della città

Giovedì grasso a Marsala sarà una giornata di festa con doppio appuntamento.

📅 Programma del Carnevale di Marsala: Mattina (dalle 9:30): "La Parata dell’Allegria" con gli studenti delle scuole, partenza da Via Roma fino a Piazza della Repubblica, animazione, musica e balli; Pomeriggio: "Street Band Carnival", performance musicale itinerante con ritmi samba e brani carnevaleschi per coinvolgere tutta la cittadinanza.

Carnevale 2025 a Petrosino: quattro giorni di festa tra carri e spettacoli

Dal 1° al 4 marzo, Petrosino si trasforma in un'esplosione di colori e allegria con il ritorno del suo storico Carnevale. L'evento attira visitatori da tutta la provincia e offre spettacoli per tutte le età.

📅 Momenti salienti del Carnevale di Petrosino: Carri allegorici: Cinque gruppi di volontari hanno lavorato mesi alla realizzazione di incredibili opere di cartapesta; Il Carnevale dei bambini: Un'area dedicata ai più piccoli al Centro Polivalente con giochi, spettacoli e animazione; Un evento che unisce: L'intera comunità partecipa alla sfilata, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Mazara del Vallo: Carnevale 2025 “Addrabbanna Lu Ponti”



Dal 27 febbraio al 2 marzo, Mazara del Vallo ospiterà l'evento "Carnevale 2025 - Addrabbanna Lu Ponti", con tre carri allegorici e spettacoli serali.

📅 Calendario eventi di Mazara: 27 febbraio: Partenza sfilata alle 16:30 da Via Favara Scurto; 1 e 2 marzo: Partenza sfilata alle 16:30 da Via Emanuele Sansone; Spettacoli serali: 27 febbraio: Concerto del gruppo Kamurria; 1 marzo: DJ set con Vito Tre e Gianfranco Campisi; 2 marzo: Concerto dei Candymen.

🚦 Regolamentazione del traffico: Divieti di transito e fermata in varie vie nei giorni delle sfilate; Ordinanza per il divieto di somministrazione e vendita di alcolici in bottiglie di vetro e lattine dalle 22:00 alle 07:00.

Carnevale 2025 ad Alcamo: festa in Piazza Ciullo con gli Shakalab

Ad Alcamo il Carnevale si festeggia domenica 2 marzo in Piazza Ciullo, con un evento speciale pensato per tutte le età.

📅 Eventi in programma. Pomeriggio: Animazione per bambini con giochi e spettacoli; Sera: Concerto degli Shakalab, band reggae e hip-hop tra le più amate d’Italia; A seguire: DJ set e vocalist per concludere la serata in allegria. L’Assessore Donatella Bonanno ha evidenziato l’importanza dell’evento per la comunità: "Un’occasione di festa per stare insieme, grandi e piccoli, e celebrare la nostra tradizione carnevalesca con energia e gioia."