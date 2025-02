 Salemi. Torna a farsi sentire con nuovi rintocchi l’orologio di Piazza Libertà

25/02/2025 07:59:00

Dopo quindici anni circa di silenzio, e tornato a segnare l'ora esatta l’antico orologio dominante la piazza Liberta’della citta’ di Salemi, anche se il tempo e’ trascorso inesorabilmente. Il ripristino dell’orologio incastonato nel campanile della chiesa di san Francesco, da tutti chiamata erroneamente di sant’Antonino, e’ stato voluto dall’amministrazione comunale, attingendo al Fondo Edifici di Culto tramite la Prefettura di Trapani.

Il coordinamento dei lavori è stato affidato ai funzionati della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani Tommaso Guastella e Lino Figuccio, un esempio virtuoso di un concreta sinergia tra vari Enti locali e Istituzioni governative. L’intervento di installazione del moderno orologio radio controllato è stato effettuato dalla ditta “I manutentori del tempo” di Danilo Gianformaggio, con il coordinamento della Soprintendenza ai beni culturali di Trapani.

Il nuovo sistema installato che permetterà ora all’orologio di funzionare in modo autonomo, è stato sincronizzato anche col rintocco delle campane che scandiscono il tempo. Per valorizzare ulteriormente il quadrante, è stato implementato un nuovo impianto di illuminazione a led, che ne esalta la bellezza durante le ore notturne. Il ritorno in funzione dell’orologio civico, a nostro parere, non rappresenta solo un evento tecnico, ma assume un particolare valore simbolico che, mentre onora la memoria storica e l’identità culturale di una cittadina, ma vuole essere di buon augurio per il futuro.

Sta indicare che se nella vita ci sono delle difficoltà e degli arresti ci può essere sempre una ripresa accompagnata metaforicamente dai rintocchi di un orologio di

nuova generazione scandendo il ritmo delle giornate con una precisione rinnovata e una presenza illuminante oltre che sonora.

Franco Ciro Lo Re