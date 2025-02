Meteo Trapani. Oggi sereno, domani torna la pioggia

25/02/2025 08:32:00

Stanno per tornare nuvole e pioggia in provincia di Trapani, come nel resto della Sicilia. Oggi, martedì 25 febbraio, è una giornata serena, con qualche nuvola in Sicilia Occidentale. Ma da domani, mercoledì, tornerà la pioggia. Ecco le previsioni.

Martedì 25 Febbraio: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 11°C e massima di 16°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 16°C, la minima di 11°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità di circa 17km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 19km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 17km/h e 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4, corrispondente a 666W/mq.

Mercoledì 26 Febbraio: giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, temperature comprese tra 12 e 14°C. In particolare avremo pioggia diffusa al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 10 e sarà di 14°C, la minima di 12°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 1480m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1590m, alle ore 12. I venti saranno forti da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 31km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 30km/h, alla sera forti provenienti da Ovest con intensità di circa 36km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 9 e sarà di 4570m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 16 con un valore UV di 0.4, corrispondente a 220W/mq.

Giovedì 27 Febbraio: giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, min 11°C, max 14°C. In particolare avremo pioggia e schiarite al mattino, bel tempo durante il resto della giornata. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 11°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1420m alle ore 4 e la quota neve più bassa, 1180m, alle ore 6. I venti saranno al mattino forti provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 31km/h, moderati da Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 30km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 746W/mq.