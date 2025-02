Geologi Sicilia: il 4 e il 5 marzo si rinnova il Consiglio dell'Ordine

25/02/2025 00:00:00

Il 4 e 5 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, per il quadriennio 2025-2029. L’appuntamento è cruciale per determinare i nuovi rappresentanti della categoria, con il voto che avverrà in modalità telematica.

Le elezioni si svolgeranno in prima convocazione il 4 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, e il 5 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Per evitare la seconda convocazione, sarà necessario che partecipi almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le candidature sono aperte fino alle ore 14:00 di lunedì 24 febbraio. Dopodiché, partirà la fase finale della campagna elettorale, che vedrà i professionisti della Sezione A e della Sezione B contendersi i posti disponibili nel nuovo consiglio. In particolare, i 14 candidati più votati della Sezione A e il più votato della Sezione B avranno l’incarico di ricoprire i seggi del Consiglio.