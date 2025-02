Il Papa migliora un po'

25/02/2025 09:16:00

Il bollettino medico diffuso ieri poco prima delle 19 diceva che «le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento. Anche nella giornata odierna (di ieri, ndr) non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione».

Ieri papa Francesco ha avuto forze sufficienti per telefonare alla parrocchia di Gaza, come fa spesso dall’inizio della guerra. Ma la prognosi resta riservata. Avvenire smentisce la notizia che il Papa – che è ricoverato dal 14 febbraio – potrebbe essere trasportato al Gemelli Isola (ex Fatebenefratelli): «Niente di più falso».

"Ieri sera, tra ombrelli e kway, c’è stata la recita del rosario in piazza San Pietro, presieduta dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. […] Ma si è pregato ieri sera pure nella basilica di San Marco a Venezia e oggi sono previste due veglie in cattedrale a Verona e a Palermo; giovedì poi a Siena ci sarà un raccoglimento davanti alla statua della Vergine della Medaglia Miracolosa. Anche i frati sono in preghiera: nel convento di Assisi come nel santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo» scrive il Corriere della Sera.

«Fedeli raccolti ormai da giorni nelle chiese argentine. Le preghiere sono tutte per la salute di Jorge Mario Bergoglio. Nonostante gli oltre trenta gradi degli ultimi giorni, a Buenos Aires, nella capitale e città natale del Santo Padre, l’afflusso di gente è stato incessante. L’andirivieni è particolarmente intenso nella cattedrale, dedicata alla Santissima Trinità. Si trova nel barrio San Nicolás. Papa Francesco invece è nato nel barrio Flores, nella zona centro-occidentale della città» aggiunge Libero.