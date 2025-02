L'Associazione Volontari Ospedalieri AVO ha rinnovatro le cariche sociali

25/02/2025 20:25:00

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) Sicilia ha tenuto, il 23 febbraio 2025, l'Assemblea Regionale presso la Sala Conferenze dell'Ospedale Umberto I di Enna. L'incontro, organizzato nel rispetto dello statuto vigente, aveva come obiettivo principale il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio.

La Presidente Regionale di AVO Sicilia, Dr.ssa Cetty Moscatt, ha illustrato ai soci e ai volontari presenti le attività svolte durante il mandato uscente, evidenziando gli importanti obiettivi raggiunti sotto la sua guida. Tra i temi affrontati nel dibattito, si è posta particolare attenzione al cambiamento che l'Associazione sta vivendo, anche in conseguenza delle trasformazioni sociali avvenute nel periodo COVID.

L'evoluzione della società impone alle associazioni di volontariato di adottare nuove strategie per rimanere al passo con i tempi. In questa ottica, AVO Sicilia ha lavorato per rafforzare la sinergia tra le AVO territoriali presenti nella regione, condividendo strategie e progetti che hanno portato a significativi benefici per le comunità e per le persone più fragili.

Un passo fondamentale è stato ampliare le attività sociali delle sedi locali AVO, andando oltre il tradizionale supporto e ascolto nei reparti ospedalieri. Questo ha permesso di trasformare le AVO locali in punti di riferimento per altre associazioni e per gli enti pubblici nel contesto del Terzo Settore.

In merito al rinnovo del Consiglio Direttivo, le votazioni hanno confermato le seguenti nomine: Cetty Moscatt (AVO Siracusa) - Presidente riconfermata; Silvia Gasbarro (AVO Siracusa) - Consigliera riconfermata; Simona Vasta (AVO Palermo) - Consigliera riconfermata; Franca Risalvato (AVO Castelvetrano) - Nuova consigliera; Ambra Hikollary (AVO Noto) - Nuova consigliera; Per il Collegio dei Probiviri sono state elette: Avv. Stefania Virga (AVO Palermo) - Presidente; Giusy Loredana Piraneo (AVO Siracusa) - Consigliera; Anita Portelli (AVO Modica) - Consigliera

Il nuovo Consiglio Direttivo, con spirito di dedizione e responsabilità, si impegna a portare avanti le attività di assistenza e supporto ai pazienti ospedalizzati. Inoltre, si lavorerà per consolidare e sviluppare i progetti avviati, ampliando l’azione sociale dell’Associazione e promuovendo nuove iniziative a beneficio delle comunità.