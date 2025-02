Pattinaggio: la Polisportiva Saline Trapanesi torna da Pescara con ottimi risultati

25/02/2025 16:40:00

Va in archivio l’edizione 2025 degli Indoor in quel di Pescara. Una manifestazione che ha fatto registrare numeri importanti, confermando la crescita del movimento rotellistico, in vista della lunga stagione. Un appeal che cresce di anno in anno e fa ben sperare per il futuro del pattinaggio. L'A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi che nei due weekend ha schierato Martina Lunardi cat. rag.12, Carla Scavone e Clarissa Virga cat. rag., Nicolas Incandela cat. allievi e Adriano Di Bella cat. juniores, nella specialità Crono atleti contrapposti conquista un bronzo. Nicolas Incandela stacca il tempo 17.279 conquistando il 3° gradino del podio nella prima edizione nazionale della stagione 2025. Valentina Incandela Coach e Giuseppe Strazzera Vice-Presidente della A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi società rotellistica granata si ritengono soddisfatti dell'approccio con cui i propri cinque atleti hanno affrontato le gare. La Scuola dei Pattinatori Trapanesi viaggia a gonfie vele, avendo già superato i 100 iscritti, reclutando molte giovani promesse, come nella tradizione rotellistica trapanese. Prossimo impegno 30 Marzo 2025 Provinciale Pista dedicato a tutte le categorie a Trapani.