 Online lo Sportello Agricoltura del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

26/02/2025 09:30:00

Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria compie un nuovo passo verso un'informazione più capillare e accessibile per gli operatori agricoli. È infatti online lo Sportello Agricoltura, una nuova sezione del sito istituzionale interamente dedicata al settore agricolo. Un’iniziativa che mira a supportare agricoltori, tecnici e appassionati del territorio con risorse, documenti e aggiornamenti utili.

Accedendo al sito ufficiale del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e cliccando sul banner “Sportello Agricoltura” in home page, gli utenti potranno navigare in un’area dedicata suddivisa in quattro sezioni principali:

Bandi e contributi: informazioni su finanziamenti e opportunità economiche per il settore agricolo; Eventi e corsi: aggiornamenti su seminari, incontri formativi e corsi professionali; Modelli e documenti: moduli scaricabili, studi e documentazione tecnica di supporto; Offerte di lavoro: opportunità di impiego nel settore agricolo dell’isola.

Tra le risorse già disponibili, figurano l’avviso della Regione Siciliana sulla disponibilità di barbatelle di vite per l’annata agraria in corso, il bando Isi Inail 2024/2025 e corsi di aggiornamento professionale gratuiti. Inoltre, nella sezione dedicata ai documenti tecnici si trovano strumenti fondamentali come le tabelle per l’analisi chimica dei terreni di Pantelleria, studi sul carbonio nel suolo dell’isola, schede per la denuncia di danni causati dal coniglio selvatico e la tabella del fabbisogno di lavoro per ettaro.

Lo Sportello Agricoltura digitale si affianca al servizio fisico già attivo presso gli uffici del Parco, dove gli agricoltori possono rivolgersi direttamente all’agronomo Davide Emma per consulenze e supporto. Il servizio in presenza è disponibile il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

L'iniziativa rappresenta un passo significativo per rendere l'informazione agricola più accessibile e immediata, sostenendo così le attività agricole dell’isola e favorendo uno sviluppo sostenibile del territorio.