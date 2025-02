"Le mie percezioni": a Palermo la mostra antologica di pittura di Nancy Sofia

26/02/2025 11:37:00

Domenica 16 marzo, dalle ore 17:00 alle 20:00, verrà inaugurata a Palermo la mostra pittorica "LE MIE PERCEZIONI " dell'artista Nancy Sofia, presso “Villa Magnisi” in via Padre Rosario da Partanna, gentilmente concessa dall' “Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” della Provincia di Palermo. L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 17 al 20 marzo, dalle ore 15:00 alle 20:00, con ingresso libero. L'evento è patrocinato dall'associazione "Settimana delle Culture" e curato dal critico d'arte Massimiliano Reggiani.

«L’arte di Nancy Sofia – spiega il curatore Massimiliano Reggiani– non racconta: coinvolge; non spiega: evoca. La pittrice palermitana, che per anni ha operato nel complesso mondo del restauro antiquario, ha deciso – con rigorosa lucidità – di trascendere dalla cronaca per concentrarsi sulla fitta rete di relazioni intime e familiari che ci accompagnano fin dalla nascita. Ogni suo quadro va perciò visto e osservato non tanto come ricordo personale e biografico dell’Artista, quanto come momento vissuto e fissato nella memoria, prescindendo dalle ragioni di tale permanenza. Scatta così un meccanismo efficace e di grande fascino che dona naturalezza ed empatia alla rappresentazione: istanti del vivere quotidiano, immagini che la maggioranza di noi custodisce con affetto nello scrigno del proprio passato».

L’ARTISTA: NANCY SOFIA

Nata a Palermo nel 1954, Nancy Sofia si diploma alla Scuola Magistrale e approfondisce le tecniche pittoriche accostandosi agli studi artistici, specializzandosi in restauro ligneo e doratura, nonché nell’iconografia bizantina. Dal 2000 al 2005 frequenta la “Scuola Libera del Nudo” presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, perfezionando l’arte pittorica figurativa. Ha esposto le sue opere in mostre personali in Italia e in collettive in diverse città europee, riscuotendo l’attenzione di pubblico e critica.

SETTIMANA DELLE CULTURE

Fondata a Palermo nel 2012, l’Associazione “Settimana delle Culture” si propone di valorizzare e promuovere le realtà artistiche e culturali del territorio. «Con grande piacere abbiamo accolto la richiesta di Nancy Sofia di patrocinare la sua mostra personale "Le mie percezioni"», dichiara Giorgio Filippone, Presidente dell’Associazione “Settimana delle Culture”.

«Una folla di figure attraversa danzando il mondo e le opere di Nancy Sofia. Realtà e immaginario, colori e luci, nostalgia e positività, tutto questo nel complesso lavoro dell’artista. Un lavoro costruito in decenni di studio, di crescita, di impegno, di entusiasmo. Nancy conserva nei suoi occhi la luce di sempre: sempre in punta di piedi, con garbo infinito, ma con determinazione e professionalità, insegue e realizza i suoi sogni. E oggi, la sua mostra grazie alla collaborazione con “Settimana delle Culture” è diventata realtà», afferma Clara Monroy di Giampilieri, Responsabile Relazioni Istituzionali “Settimana delle Culture”.

La mostra dell’artista Nancy Sofia ci coinvolgerà nei suoi “racconti” suggestivi: emozioni che fluiscono senza limiti, svelando significati sempre nuovi e profondi.

Dorotea Rizzo

Giornalista

