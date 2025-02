Arriva il divorzio fra la Trapani Shark e Tibor Pleiss

26/02/2025 16:59:00

L'addio di Tibor Pleiss alla Trapani Shark era nell'aria, una separazione prevista e prevedibile considerato come il pivot tedesco, arrivato come stella della squadra neopromossa in serie A di basket, ha deluso le aspettative.

La società aveva preso sostanzialmente già la propria decisione e adesso è ufficiale il suo passaggio, fino al termine della stagione attuale, al Panathinaikos, formazione detentrice dell'Eurolega, trofeo che Pleiss ha già vinto due volte con l'Anadolu Efes di Istanbul.

L'allenatore di Trapani, Jasmin Repesa, aveva già preso atto della situazione e lo ha fatto praticamente per tutto il campionato.

Pleiss era arrivato a Trapani infiammando la tifoseria, ma già nel corso della preparazione precampionato ha accusato dei problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita.

Ma anche quando la condizione è stata quella giusta, Pleiss non ha convinto, tanto che ha giocato titolare solo 9 partite su 17, e in alcune occasioni è stato escluso dai dodici in panchina.

Con la partenza di Pleiss, Trapani adesso deve valutare due differenti opzioni: ingaggiare un nuovo pivot o confermare i giocatori attuali, rideterminando le rotazioni.

Tra i giocatori da confermare c'è Gabe Brown, il cui contratto scade a fine mese, mentre Paul Eboua adesso potrebbe e dovrebbe avere più spazio in campo, venendo impiegato per un numero di minuti maggiore rispetto ai sei nei quali è entrato nel quarto di finale di Coppa Italia contro Trieste