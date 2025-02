26 Febbraio: difesa europea, terre rare, il Papa non peggiora

26/02/2025 07:30:00

E' il 26 Febbraio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo,ed i titoli dei quotidiani.

• Il premier inglese Starmer vuole realizzare un sistema di difesa europeo. A tale scopo ha convocato a Londra Macron e Ursula Von dei Leyen. I tre si vedranno domenica. Starmer domani incontrerà Trump e, prima dell’appuntamento, ha annunciato un forte aumento delle spese miliari inglesi

• Sempre in ambito di difesa europea, il prossimo cancelliere tedesco Merz ha aperto alla possibilità di adottare lo scudo nucleare francese

• La trattativa tra Kiev e Washington sulle terre rare è andata in porto. Zelens’kyj andrà alla Casa Bianca per firmare l’accordo venerdì ma il presidente Trump non pare entusiasta della visita

• L’esercito ucraino è riuscito a realizzare visori trappola esplosivi destinati ai soldati nemici che dirigono i droni

• Le condizioni del Papa sono critiche ma non peggiorano. Bergoglio, nonostante l’infermità, ha proclamato due santi e beatificato Salvo D’Acquisto, il carabiniere che a prezzo della propria vita salvò 22 ostaggi dal plotone d’esecuzione nazista



• Sulla questione dei migranti, l’Unione Europea apre alla soluzione albanese caldeggiata dall’Italia. Slitta invece a maggio il verdetto della Corte di giustizia europea

• Daniela Santanchè è scesa in campo contro la mozione di sfiducia nei suoi confronti sfidando le opposizioni sulla ricchezza, i tacchi a spillo, le borsette. La mozione è stata respinta ma la ministra ha aperto a eventuali dimissioni

• Rete ferroviaria italiana è uscita indenne dal processo per la strage di Pioltello (3 morti e 200 feriti nel 2018): i dirigenti della società sono stati assolti. Unico condannato, un tecnico delle ferrovie

• Fanno discutere le affermazioni dello psicanalista Umberto Galimberti, secondo il quale si abusa dei presunti disturbi dell’apprendimento per rendere più facile il percorso scolastico degli studenti. E la colpa è dei genitori

• A Prato un ragazzo sordomuto di 22 anni ha ucciso la madre di 60 con tre coltellate. Poi ha dato fuoco alla casa nella quale vivevano. Sembra che abbia agito in un accesso di follia

• L’intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare (e forse demolire) la diagnostica medica. Uno studio anglo-statunitense dimostra che è quasi infallibile, ma per ora non sostituirà il medico

• Hamas riconsegnerà i corpi di quattro ostaggi morti in prigionia. In cambio dovrebbero essere rilasciati 602 prigionieri palestinesi

• Il senatore Mario Occhiuto ha parlato della morte del figlio di 30 anni, caduto dall’ottavo piano di casa. Ha raccontato che il ragazzo lottava con la depressione

• Le autorità di Taiwan hanno sequestrato un cargo con bandiera del Togo dopo che era stato tranciato un cavo sottomarino, l’ennesimo. Si ipotizza il sabotaggio

• Platinette è tornata in ospedale per controlli legati all’ictus subito tempo fa

• Al processo per l‘uccisione di Sharon Verzeni è stata accolta la richiesta di perizia psichiatrica per il presunto omicida. Moussa Sangare si è proclamato innocente

• È iniziato l’ultimo processo alle Br, riguardante il sequestro Gancia e l’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso. Nella sparatoria morì anche la brigatista Mara Cagol. Il figlio del militare attende giustizia da 50 anni

• Al processo per la morte di tre ragazzi nel Natisone è stata ascoltata la registrazione dell’ultima telefonata di una delle vittime che chiedeva disperatamente aiuto

• In Coppa Italia l’Inter ha battuto per 2-0 la Lazio e conquistato le semifinali. Oggi scendono in campo Juventus ed Empoli

• Josè Mourinho è finito nei guai con l’accusa di razzismo per aver detto che i suoi avversari del Galatasaray «saltavano come scimmie»

• In questi giorni nel cielo è possibile vedere l’allineamento di sette pianeti,, uno spettacolo raro e affascinante

Titoli

Corriere della Sera: Difesa, spinta dell’Europa

la Repubblica: La destra salva Santanchè

La Stampa: Difesa europea, il piano Ursula

Il Sole 24 Ore: Sanità, migliorano le cure in ospedale / Male prevenzione e medicina territoriale

Avvenire: L’abbraccio al Papa

Il Messaggero: Difesa comune, l’Europa accelera

Il Giornale: Bollette, un salvataggio per i fragili

Leggo: Difesa comune, l’Europa ora corre

Qn: Santanchè, show in aula. Meloni irritata

Il Fatto: Mi odiate perché sono ricca

Libero: Borsettate alla sinistra

La Verità: Il governo a Macron: in Ucraina vacci tu

Il Mattino Italia, la carta del Sud globale

il manifesto: Sbanda armata

Domani: Santanchè come l’ultimo giapponese / «Decido io se e quando dimettermi»