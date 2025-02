Carnevale tra gli dei: una domenica speciale al Parco archeologico di Selinunte

26/02/2025 13:15:00

Domenica 2 marzo, il Parco archeologico di Selinunte si trasforma in un luogo magico dove i bambini potranno incontrare virtualmente gli dèi dell’Olimpo.

Zeus, Atena e Afrodite “scenderanno sulla terra” per coinvolgere i più piccoli in un’avventura educativa tra miti e archeologia. L’iniziativa si inserisce nel programma della prima domenica del mese, giornata in cui l’accesso al sito sarà gratuito dalle 9:00 alle 17:00.

Alle 11:00, è previsto un laboratorio didattico pensato per i bambini, che potranno scoprire i segreti delle divinità greche e i loro “superpoteri”. Per chi desidera approfondire la storia del sito, sarà disponibile la visita guidata Selinunte Highlights, che porterà i visitatori alla scoperta dei templi della Collina Orientale, dell’Acropoli fortificata con vista sul mare e del paesaggio mediterraneo che si estende per 270 ettari, rendendo Selinunte il più grande parco archeologico d’Europa.

Un’altra esperienza da non perdere è la proiezione del video mapping sul Tempio Y, un suggestivo racconto visivo che svela la policromia originaria delle strutture templari, partendo dal mito del Ratto di Europa. Il video è visibile presso il Museo Baglio Florio, dove è in corso il restauro della sima, una preziosa testa di leone in marmo che decorava il tetto di un tempio e che è stata scoperta solo un anno fa.

Inoltre, domenica riapre la caffetteria del Baglio Florio, offrendo specialità locali come cannoli, cassatelle e il celebre olio Centonze, ricavato dagli ulivi coltivati all’interno del Parco. Al bookshop, sarà possibile acquistare la pasta prodotta con antichi grani siciliani. Chi invece preferisce un'esperienza più immersiva potrà noleggiare una bicicletta (disponibili dalle 9:00 alle 12:00) e seguire un percorso personalizzato tra le rovine.

Un'occasione unica per vivere il Carnevale in maniera originale, tra storia, mito e natura, scoprendo Selinunte con occhi nuovi e avvicinandosi alle sue affascinanti divinità. Per maggiori informazioni su visite guidate e laboratori, è possibile consultare il sito www.coopculture.it.