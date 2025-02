Uova, praline e soggetti artistici pasquali: il corso di alta formazione con Tommaso Molara e Liuzza Lab

26/02/2025 09:05:00

A Pasqua il cioccolato è un simbolo di festa, creatività e tradizione. Le vetrine delle pasticcerie si riempiono di uova decorate, praline raffinate e soggetti artistici che fanno brillare gli occhi ai più piccoli e conquistano anche gli adulti. Cos’è che trasforma un semplice uovo di cioccolato in un’opera d’arte? La qualità degli ingredienti è essenziale, ma è la bravura dell’artigiano a fare davvero la differenza. Dietro ogni uovo decorato o pralina perfetta ci sono passione, tecnica e ricerca della perfezione.

Per i professionisti che vogliono affinare le proprie competenze e portare le loro creazioni a un livello superiore, l'azienda Liuzza organizza all'interno del suo Liuzza Lab un corso di alta formazione. "Uova, praline e soggetti artistici pasquali col cioccolato" è un’opportunità esclusiva per imparare dai migliori, perfezionare la lavorazione del cioccolato e scoprire tecniche innovative per dare vita a creazioni spettacolari.

Il corso si terrà martedì 4 marzo 2025, dalle 9:00 alle 18:00, presso Liuzza Srl, Contrada San Silvestro 250, Marsala (TP). A guidare i partecipanti sarà Tommaso Molara, Maestro Chocolatier e Campione del Mondo di Pasticceria e Cioccolateria Artistica.

Molara, classe 1978, ha iniziato il suo percorso nel mondo della pasticceria sin da giovanissimo, frequentando alcune delle più rinomate scuole di alta formazione, come Etoile e Cast Alimenti. La sua carriera lo ha portato a competere ai massimi livelli internazionali, fino a conquistare il titolo di Campione del Mondo di Cioccolateria Artistica nel 2016, con una scultura in cioccolato dedicata alla regina del jazz, Aretha Franklin. La sua abilità e la sua creatività gli hanno permesso di distinguersi per l'uso innovativo delle tecniche di lavorazione, combinando tradizione e sperimentazione. Oggi è docente e consulente per accademie di pasticceria in Italia e all’estero, impegnato a trasmettere la sua conoscenza e la passione per il cioccolato alle nuove generazioni di professionisti.

"Siamo orgogliosi di ospitare un talento come Tommaso Molara nel nostro Liuzza Lab. Il suo percorso e la sua esperienza rappresentano un valore inestimabile per i professionisti che desiderano affinare le loro competenze e innovare nella lavorazione del cioccolato", afferma Antonio Pugliese, Amministratore Unico di Liuzza. "La nostra missione è dare ai professionisti strumenti concreti per crescere, affiancarli come consulenti e garantire loro materie prime di qualità superiore. Vogliamo essere il partner di riferimento per chi cerca l’eccellenza nella pasticceria e nella cioccolateria. Crediamo che la combinazione tra eccellenza formativa e materie prime selezionate sia la chiave per valorizzare il lavoro di chi crea ogni giorno capolavori di pasticceria e cioccolateria. Il nostro obiettivo è offrire formazione di alto livello, portando nel nostro laboratorio le migliori eccellenze del settore".

Durante il corso, i partecipanti approfondiranno tecniche evolute per lavorare il cioccolato e creare pezzi unici. Si partirà dal temperaggio, essenziale per ottenere una cristallizzazione perfetta e garantire lucentezza e croccantezza. Si esploreranno poi le tecniche di colorazione e decorazione con burro di cacao, che permettono di creare effetti cromatici unici. Sarà dedicato spazio anche alla lavorazione del cioccolato plastico, fondamentale per decorazioni dettagliate su uova e soggetti artistici pasquali. Infine, si lavorerà alla progettazione e realizzazione di praline e uova innovative, con un occhio di riguardo alla gestione della produzione e alla riduzione degli sprechi.

Non sarà solo teoria: il corso è strutturato in modo pratico, con dimostrazioni dal vivo e momenti in cui i partecipanti potranno mettere subito in pratica ciò che hanno imparato, sotto la guida esperta del Maestro Molara.

Al termine del corso, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione, un buono sconto da utilizzare presso Liuzza e un kit professionale. Inoltre, porterà con sé un soggetto artistico in cioccolato realizzato durante la giornata. Per consolidare le conoscenze acquisite, verrà inviato anche un manuale-ricettario digitale con approfondimenti e ricette trattate durante il corso.

Il corso è a numero chiuso per garantire un’esperienza formativa di alta qualità e un rapporto diretto con il docente. Per informazioni sui costi e per riservare il proprio posto, è possibile contattare Liuzza ai seguenti recapiti: 0923.990657 - 335.1328436 - info@liuzza.com.

