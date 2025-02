Ryanair aumenta il costo dei biglietti per l'estate

26/02/2025 18:45:00

Chi ha in programma di viaggiare con Ryanair nei prossimi mesi dovrà prepararsi a un leggero rincaro sulle tariffe. La compagnia aerea low cost irlandese ha annunciato un aumento dei prezzi compreso tra il 4% e il 6% per i voli estivi del 2025. La notizia è stata confermata dal CEO Michael O’Leary durante una conferenza stampa a Varsavia.

Nonostante il ritocco verso l’alto, il manager ha assicurato che i biglietti rimarranno comunque più economici rispetto all’estate 2023, ma leggermente più costosi rispetto al 2024.

Perché aumentano i prezzi?

L’incremento delle tariffe è legato a diversi fattori, tra cui il miglioramento della situazione produttiva di Boeing, principale fornitore di aerei per la compagnia. O’Leary ha spiegato che i ritardi nelle consegne dovrebbero essere risolti entro l’estate del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa per Ryanair.

Nuove regole per i bagagli a mano

Oltre ai rincari, la compagnia ha in programma nuove regole per i bagagli a mano, sebbene i dettagli non siano ancora stati svelati. Le modifiche potrebbero riguardare una maggiore ottimizzazione dello spazio a bordo e procedure di imbarco più efficienti, con un possibile impatto sui passeggeri.

Espansione nell’Est Europa e piani per l’Ucraina

Ryanair continua ad ampliare il proprio network nell’Europa orientale. Quest’estate lancerà 24 nuove rotte dalla Polonia e, guardando al futuro, la compagnia ha ribadito l’intenzione di tornare a operare in Ucraina entro sei settimane da un eventuale cessate il fuoco. I piani prevedono l’apertura di 6-8 rotte dalla Polonia e, una volta terminato il conflitto, l’inaugurazione di basi operative a Kyiv e Lviv entro 12 mesi dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. L’obiettivo è ambizioso: trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno nel giro di uno o due anni.

Cosa cambia per i viaggiatori?

L’aumento dei prezzi e le possibili nuove restrizioni sui bagagli potrebbero influenzare le abitudini di chi vola con Ryanair. Per chi vuole risparmiare, il consiglio è di prenotare con largo anticipo e monitorare le offerte per evitare di pagare prezzi più alti all’ultimo momento.