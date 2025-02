Volley: tris di vittorie per le formazioni dell'Entello Erice

26/02/2025 12:40:00

La ripresa dell’attività agonistica è coincisa con un bel tris di vittorie per le formazioni dell’Entello Erice. Il sestetto femminile, in serie C, pur in formazione rimaneggiata ha vinto a Bagheria inanellando l’undicesima vittoria consecutiva. Match, comunque, iniziato in salita con le padrone di casa che si aggiudicavano il primo parziale ai vantaggi, 27-25. Perentoria la reazione delle entelline che portava a casa il secondo set 25-23 per poi chiudere la partita in quattro set, 25-18 e 25-21. Tre punti che ribadiscono il primato prima della sosta del prossimo turno. Una pausa quanto mai opportuna che permetterà alla compagine allenata da Cristina La Commare di recuperare la migliore condizione.

Ha vinto pure la compagine maschile dell'Entello che alla palestra Pagoto ha ospitato il fanalino di coda Volley Palermo. Nonostante l’assenza del proprio tecnico Maurizio Piraino, colto da indisposizione, i ragazzi entellini hanno vinto tre set a zero (parziali : 25-15, 25-15 e 25-17) e quarto posto ormai ben saldo, adesso il pensiero è rivolto a sabato prossimo con il derby coltro il Mazara. E nell’intenso fine settimana volleistico anche il sestetto maschile di serie D ha conquistato la vittoria. Gli atleti dei coach Giuseppe Oddo e Piervito Vulpetti, opposti al Volley Vigata, dopo un inizio shock e con primo set vinto dagli Agrigentini nettamente (14-25) prendevano le misure e con un doppio 25-20 ribaltavano la situazione per poi chiudere nel quarto con il punteggio di 25-16. Tre punti che hanno permesso di avvicinarsi ad una tranquilla salvezza.