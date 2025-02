Disagi a Marsala: da Dammusello al centro, è tutto al buio da settimane

27/02/2025 13:33:00

Marsala si ritrova a fare i conti con il buio. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini evidenziano un grave problema di illuminazione pubblica in alcune zone della città e nella contrada Dammusello, dove strade e quartieri restano completamente al buio da giorni, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti.

Centro cittadino senza luce: un pericolo per i pedoni

Una cittadina residente in via delle Sirene denuncia una situazione ormai insostenibile: "Da almeno due settimane le strade comprese tra via delle Sirene, via Pomilia, via delle Ninfe, via Lilibeo e via Diaz sono completamente al buio. Tornare a casa a piedi dopo le 19 risulta veramente azzardato". Su Tp24 abbiamo scritto di tutta la zona del centro al buio, giorno 11 febbraio, e la sitiuzione non è cambiata.

L'assenza di illuminazione, oltre a rendere difficoltosi gli spostamenti nelle ore serali, aumenta il senso di insicurezza per chi si trova a percorrere queste vie a piedi o in bicicletta. Un problema che riguarda non solo la viabilità ma anche la sicurezza pubblica, con il rischio di incidenti o situazioni spiacevoli.

"A Dammusello viviamo solo con la luce del sole"

Non va meglio nella contrada Dammusello, dove il buio sembra essere diventato una costante. Francesco D'Amico, un residente della zona, descrive così la situazione: "Da oltre una settimana viviamo solo con la luce del sole, al tramonto il buio avvolge le nostre strade e noi restiamo in trepida attesa del nuovo giorno per sentirci vivi alla luce del mattino. Il buio della notte moltiplica ogni minimo rumore e persino lo scorazzare dei cani randagi sembra segnalare presenze oscure e sospette. Marsala sembra piombare negli anni bui del passato, nel senso metaforico e reale."

L'assenza di illuminazione non è solo un disagio, ma una vera e propria emergenza per i residenti, che si trovano a vivere in condizioni di pericolo e insicurezza. L'appello rivolto alle autorità è chiaro: servono interventi rapidi per ripristinare il servizio e garantire un'adeguata illuminazione nelle strade.