27 Febbraio: Trump contro l'Ue, le terre rare, sciopero dei magistrati

27/02/2025 07:10:00

E' il 27 Febbraio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• «L’Ue è nata per fregarci». Con queste parole Donald Trump ha annunciato dazi al 25 per cento. Bruxelles ha minacciato una rappresaglia, ma Trump non ci crede: «Possono provarci, ma non possono farlo». Intanto Musk spiega che, con un deficit di 2.000 miliardi di dollari, «l’America rischia la bancarotta». E così spunta la gold card che permetterà a oligarchi, sceicchi e paperoni di vivere negli Usa pagando una tessera d’ingresso di 5 milioni di dollari

• L’accordo sulle terre rare ucraine c’è. Lo ha confermato il presidente americano. Non è chiaro se prevede le garanzie di sicurezza chieste da Zelens’kyj. Trump vuole essere l’artefice dalla pace. Alla sicurezza del Paese, poi, «ci penserà l’Europa». Sulle truppe a Kiev, l’Ue è spaccata





• Polemiche per il video su Gaza pubblicato da Trump. Si tratta di un filmato di 33 secondi generato dalla Ai in cui si vedono bambini che dalle macerie della guerra, attraverso un tunnel, sboccano nella riviera di lusso immaginata dal tycoon. Ieri i funerali dei fratellini Bibas e nella notte la consegna di altri quattro ostaggi morti

• Papa Francesco sta un po’ meglio. Le sue condizioni non sono più critiche, ma non è ancora fuori pericolo. Ieri ha nominato quattro nuovi vescovi

• Oggi i 9.500 magistrati italiani incroceranno le braccia per uno sciopero «a difesa della Costituzione». Pietro Gaeta, in magistratura dal 1981, è il nuovo procuratore generale della Cassazione

• Călin Georgescu, vincitore al primo turno nelle elezioni romene poi annullate, è stato fermato. Le accuse vanno dalle false dichiarazioni riguardo al finanziamento della sua campagna elettorale alla creazione o l’avvio di un’organizzazione di carattere fascista.

• La Spd ha eletto Lars Klingbeil capogruppo parlamentare. Sarà lui che tratterà con Friedrich Merz per la Große Koalition. Intanto il futuro cancelliere è volato a Parigi per cenare con Macron

• Sulle borse false Francesca Pascale smentisce Daniela Santanché. «Un inganno nei confronti miei e di Berlusconi»

• Stellantis chiude il 2024 con un utile netto in calo del 70 per cento. Exor vende il 4 per cento di Ferrari e incassa un assegno di 3 miliardi

• Nel 2024 l’ad di Unicredit Andrea Orcel ha guadagnato 13,2 milioni di euro

• A sorpresa l’Empoli ha battuto la Juve ai rigori per 5 a 3 e vola alle semifinali della Coppa Italia. Il 2 aprile scenderà in campo contro il Bologna. Thiago Motta: «Che vergogna, è colpa mia»

• A Dubai Nardi e Berrettini passano ai quarti. Oggi affronteranno rispettivamente Halys e Tsitsipas.

• Secondo Newsweek il Niguarda di Milano è il migliore ospedale d’Italia e il 37esimo al mondo (su 2.400 in 30 Paesi). Bene anche il Gemelli di Roma, il San Raffaele e l’Humanitas Milano

• Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Salò. Lo ha deciso il consiglio comunale

• Anche la Cei ha chiesto al governo verità sul caso Paragon. Tra i contatti sul cellulare di don Mattia Ferrari c’è anche papa Francesco

• Fabio Filomeni lascia, in polemica con la Lega, il comitato di Vannacci

• La manifestazione contro il governo Giuseppe Conte la vuole fare da solo.

De Luca ha deciso di spendere ben 700 milioni per costruire il nuovo palazzo della Regione

• A Caivano, un uomo di 31 anni ha offerto un caffè all’ufficiale giudiziario che gli notificava uno sfratto. Poi s’è impiccato

• David Morganti, il giovane sordomuto di 22 anni che tre notti fa ha ammazzato la mamma a coltellate, ha confessato e non è pentito. Assolto per vizio totale di mente Guido Pozzolini Gobbi Rancilio. Anche lui aveva ucciso la madre con un manubrio da palestra

• Il governatore del Molise Francesco Roberti (Fi) è indagato per corruzione.

• Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio, attivista dei diritti animali, finirà a processo. Avrebbe diffamato un maneggio

• La procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nei confronti di Luca Campedelli, ex presidente del Chievo

• Per l’ex calciatore Nicola Legrottaglie troppo sesso fa male: «È come il caffè»

• Il ministro Giuli annuncia una nuova villa dei Misteri a Pompei

• Oggi a Scandicci (Firenze), verrà scoperta la statua di Sergio Staino