 72° Raduno dei Bersaglieri a Marsala: il comitato incontra gli studenti del "Giovanni XXIII - Cosentino"

Proseguono gli incontri del Comitato Organizzatore del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri con gli studenti delle scuole di Marsala. Dopo le visite all'Istituto Damiani e al Liceo Pascasino, questa volta il presidente del Comitato, Lorenzo Violante, insieme ad Andrea De Castro, presidente della Sezione ANB di Agrigento, e Giuseppe Culicchia, rappresentante della nuova sezione ANB di Marsala, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore "Giovanni XXIII - Cosentino".

L'importanza della memoria storica e dei valori bersagliereschi

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l'opportunità di approfondire la storia e i valori del Corpo dei Bersaglieri, in vista dell’evento "L'Inno Svelato. Chiacchierata assai briosa su Il Canto degli Italiani", che si terrà il 17 marzo presso il Teatro Impero di Marsala. Il confronto ha permesso di riflettere sul significato dell’essere Bersagliere, che non si limita alle capacità militari o alla velocità, ma rappresenta un vero e proprio modo di essere, basato su un decalogo di principi fondamentali: obbedienza, rispetto, coraggio. "Ogni gesto e ogni scelta sono il riflesso di un impegno che va oltre la divisa", ha sottolineato Violante, accompagnando la spiegazione con la proiezione di un video illustrativo.

Marsala si prepara al grande evento

Marsala si prepara ad accogliere il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, in programma dall'8 all'11 maggio 2025. L'evento rappresenta un momento di celebrazione e aggregazione per tutti i Bersaglieri italiani, con un ricco calendario di manifestazioni che culmineranno con la grande sfilata dell'11 maggio. Per l’occasione, la città diventerà un vero e proprio punto di riferimento nazionale per il Corpo dei Bersaglieri, accogliendo migliaia di partecipanti e spettatori.

La nuova Sezione ANB di Marsala

Sabato scorso si è svolta la presentazione della nuova Sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) di Marsala, un evento significativo che ha visto la partecipazione della Fanfara Bersaglieri "Col. Giacomo Alfano" di Palermo. La fanfara ha animato la cerimonia con la sua inconfondibile energia musicale, esibendosi prima all’arrivo in via Garibaldi e successivamente in Piazza della Repubblica. L’appuntamento di maggio sarà dunque un'occasione unica per rendere omaggio alla storia e alla tradizione dei Fanti Piumati, coinvolgendo tutta la cittadinanza in un evento di grande rilievo nazionale.