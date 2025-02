 Carnevale di Petrosino 2025, ecco il programma: carri, maschere e intrattenimento. Il video

27/02/2025 18:30:00

Il Carnevale di Petrosino 2025 si preannuncia come un evento straordinario, ricco di colori, musica e tradizione. L'Amministrazione Comunale ha presentato ufficialmente il programma in una conferenza stampa, sottolineando l'importanza di questa manifestazione per cittadini e visitatori.I

Il Programma del Carnevale di Petrosino 2025

Il Carnevale si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2025, animando il centro del paese con un calendario di eventi imperdibili: Sfilate di carri allegorici: spettacolari creazioni artistiche sfileranno per le vie cittadine, regalando momenti di magia e divertimento; Carnevale dei Bambini: un appuntamento dedicato ai più piccoli con animazioni e spettacoli; DJ Set in Piazza della Repubblica: ogni sera musica e divertimento con i migliori DJ locali; Concerto degli Shakalab: la famosa band siciliana si esibirà il 3 marzo per una serata di grande musica e energia.

Intrattenimento ed Enogastronomia

Oltre agli eventi principali, il Carnevale offrirà ulteriori attrazioni: Luna Park: per tutta la durata del Carnevale, le giostre offriranno momenti di puro divertimento per grandi e piccini; Via del Gusto: un percorso enogastronomico allestito in Viale Giacomo Licari e Piazza della Repubblica, disponibile dal pomeriggio fino a tarda serata, per assaporare le migliori specialità locali. "Il Carnevale di Petrosino è un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e aggregazione. Siamo entusiasti di offrire un programma ricco di eventi per coinvolgere tutta la comunità e i visitatori", ha dichiarato il Sindaco Anastasi. "Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa festa straordinaria".

Le associazioni anima del Carnevale

L'organizzazione del Carnevale di Petrosino 2025 è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali, vera anima del Carnevale: Gruppo Musa; La Rinascita; Attacaticci; Trinacria e i Ragazzi di Petrosao; Bollicine & Follie; I Mitici. Ma anche i tanti volontari contribuiscono con il loro impegno alla realizzazione del Carnevale Petrosileno.