Castellammare: ripristinato il senso di marcia in via Marconi

27/02/2025 02:00:00

A partire dalle prossime ore, non appena ultimata la ricollocazione della segnaletica stradale, verrà ripristinato il senso di marcia da via Marconi verso Marina di Petrolo, tornando alla configurazione viaria precedente al luglio scorso.

La via Marconi sarà dunque nuovamente percorribile da via Alberto Mario fino a via Marina di Petrolo. Contestualmente, verrà ripristinata la circolazione nel tratto di via Trento compreso tra piazza Matteotti e via Segesta, oltre che in via Verdi, dove in precedenza il senso di marcia era stato invertito.

Una sperimentazione per migliorare la viabilità

"Abbiamo avviato la sperimentazione nel periodo estivo con l'obiettivo di migliorare la viabilità nel centro storico. Mantenere lo stato delle cose sarebbe stato più semplice, ma la nostra amministrazione mira a implementare migliorie reali, valutando concretamente l'impatto di alcune soluzioni", hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore alla viabilità Giovanni Todaro.

Secondo l'amministrazione, le modifiche alla viabilità adottate nei mesi estivi hanno evidenziato alcune criticità, in particolare per i flussi superiori alle capacità ricettive di alcune strade come via Bovio, congestionata a causa della chiusura stagionale della via Marina di Petrolo.

Programmazione estiva e conferma dell'apertura dell'area di Petrolo

Guardando alla prossima estate, il sindaco Fausto e l'assessore Todaro hanno annunciato che la zona di Petrolo rimarrà aperta al traffico, nonostante l'attivazione delle zone a traffico limitato (ZTL).

"Dopo la sperimentazione, abbiamo deciso di ripristinare l'originaria regolamentazione viaria, confermando però l'apertura della zona di Petrolo al traffico anche con l'avvio delle ZTL. Il nostro obiettivo è migliorare la viabilità a vantaggio dei cittadini e siamo sempre disponibili a rivedere le decisioni in base alle necessità", hanno sottolineato il primo cittadino e l'assessore alla viabilità.

Gli amministratori hanno inoltre lanciato un appello alla cittadinanza affinché si affidi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando di dare credito a notizie false diffuse attraverso social network e gruppi non controllati. "Invitiamo tutti a seguire le comunicazioni ufficiali per evitare confusione alimentata da fake news con il solo scopo di delegittimare politicamente l'amministrazione comunale", hanno concluso Fausto e Todaro.

Revoca dell'ordinanza e ripristino del senso di marcia

L'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Vito Simonte, revoca la precedente disposizione che aveva invertito il senso di marcia. Con questa nuova regolamentazione, la viabilità di via Marconi torna al senso di marcia originale, con direzione da via Alberto Mario a via Marina di Petrolo, incluse le vie perpendicolari.

Di conseguenza, in via Trento sarà nuovamente in vigore il senso unico di marcia nel tratto tra piazza Matteotti e via Segesta, con circolazione consentita da via Segesta verso via Trento e divieto di accesso da quest'ultima. Il ripristino della viabilità precedentemente in vigore mira a garantire una circolazione più fluida e una gestione ottimale del traffico cittadino.