"A Trapani niente Carnevale, niente eventi, niente di niente"

27/02/2025 10:36:00

Cari amici di Tp24,

mi chiamo Claudio, e come ogni mattina, l’altro giorno stavo leggendo il vostro giornale e scorrendo la sezione dedicata agli appuntamenti di Carnevale. Mi sono subito reso conto di una cosa: dappertutto si organizzano sfilate e feste, tranne che a... Trapani.

Possibile che nella mia città non si pensi mai a organizzare qualcosa di bello, di coinvolgente, di aggregante? Non un evento, non una parata, niente di niente. D'altronde, non è una novità: a Capodanno non è stato fatto nulla, a Natale il minimo sindacale, e così via. Sembra quasi che l’intrattenimento e la cultura non siano una priorità per l’amministrazione del Sindaco Giacomo Tranchida.

Ora, sia chiaro: non voglio ridurre tutto a un discorso di feste e celebrazioni, ma una città senza eventi, senza iniziative, senza momenti di condivisione è una città spenta, senza identità, senza attrattiva. Mi chiedo se chi governa Trapani se ne renda conto.

L’unico divertimento, a quanto pare, è seguire le "esternazioni social" dell’assessore Barbara (a proposito, solidarietà alla vostra redazione per i continui attacchi, per quel che può servire).

A proposito di Barbara: a pensarci bene, un evento c’è stato, ed è stato il Green Valley Pop Fest. Lo stesso festival organizzato dagli stessi che curano il Carnevale di Sciacca, guarda caso. Ma anche su quell’evento ricordo che Tp24 sollevò dubbi sulla gestione dei fondi pubblici e sul finanziamento. Come finì?

Grazie per l’attenzione e per il vostro lavoro.

Claudio

Gentile Claudio,

a noi sembra invece che con questa Giunta, a Trapani, e con Barbara in particolare, non ci si annoia mai. Siamo pieni di maschere, vuole anche i carri? (Tp24)