Intervento record a Palermo, rimosso tumore da 22 kg

27/02/2025 13:40:00

Un'operazione di straordinaria complessità chirurgica è stata eseguita con successo all’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dove un’équipe medica ha rimosso un tumore di 22 chilogrammi da un giovane paziente. L’intervento ha riguardato un liposarcoma retroperitoneale, una forma rara di neoplasia che rappresenta solo il 10-15% di tutti i sarcomi dei tessuti molli e che in Italia colpisce tra le 30 e le 60 persone l’anno.

Un caso eccezionale

Ciò che rende l’intervento ancora più significativo è la dimensione del tumore, ben oltre il limite dei 10 kg che già rappresentano una rarità assoluta per questa patologia. Il liposarcoma, infatti, comprendeva e coinvolgeva diversi organi vitali, tra cui il rene destro, il surrene destro e il colon ascendente, tutti asportati in blocco per garantire la radicalità oncologica e ridurre il rischio di recidiva.

L’operazione è stata condotta dall’équipe dell’unità operativa complessa di chirurgia generale e d’urgenza, diretta dal professor Giacomo Urso, con il contributo dei chirurghi Enrico Bonanno ed Enrico Arnone, mentre l’anestesia è stata gestita dalla dottoressa Rosalia D’Acquisto.

Un lavoro di squadra e alta tecnologia

"L’intervento ha richiesto una pianificazione meticolosa, data l'estensione del tumore e il coinvolgimento di diversi organi", ha spiegato il professor Urso. "Il successo è stato possibile grazie alla collaborazione tra più specialisti e alle tecnologie avanzate di cui la nostra struttura è dotata".

Il paziente è già in ottime condizioni e ha lasciato l’ospedale per tornare a casa. Il caso, oltre a rappresentare un grande risultato per la chirurgia oncologica, sottolinea l’importanza di centri altamente specializzati nella sanità pubblica, in grado di gestire patologie rare e complesse come questa.