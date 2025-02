Rotaract Club Trapani e Co.Tu.Le.Vi.: Insieme contro bullismo e violenza

27/02/2025 11:20:00

l Rotaract Club Trapani, in collaborazione con l'Associazione trapanese Co.Tu.Le Vi., ha promosso un ciclo di conferenze di grande impatto nell'ambito del progetto distrettuale Rotaract "Diverso da chi?", con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'uguaglianza e del rispetto reciproco. L'iniziativa, che ha riscosso un notevole successo, ha coinvolto oltre trecento studenti del Liceo "Fardella Ximenes" di Trapani, offrendo loro un percorso di consapevolezza sulle dinamiche del bullismo e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza.

Il percorso formativo, condotto con la preziosa collaborazione di psicologhe esperte dell'Associazione Co.Tu.Le Vi., ha analizzato il profilo del bullo, evidenziando come i comportamenti prevaricatori nell'infanzia e nell'adolescenza possano degenerare in atteggiamenti violenti in età adulta. Attraverso un'attenta analisi delle cause che spingono un individuo a diventare bullo, gli esperti hanno sensibilizzato i giovani sull'importanza della prevenzione e della responsabilità individuale.

Un contributo fondamentale è stato fornito dalle Forze dell'Ordine: la Polizia di Stato, con la partecipazione del Commissario Capo D'Angelo, e l'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Capitano Bernacchini, hanno illustrato il ruolo delle istituzioni nel contrasto al bullismo e alla violenza. La presenza delle divise nelle scuole ha rappresentato un segnale tangibile di vicinanza e impegno delle Forze dell'Ordine, sottolineando l'importanza della sicurezza e del rispetto delle regole sin dalla giovane età.

Durante gli incontri, il dialogo aperto e costruttivo con gli studenti ha fatto emergere parole chiave di grande significato: rispetto, dignità, ascolto e responsabilità. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su tematiche delicate, comprendendo l'importanza di denunciare e contrastare le ingiustizie, ma anche di adottare comportamenti rispettosi e inclusivi nella vita quotidiana.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della violenza di genere, invitando i ragazzi a "fuggire" dal controllo e dalla violenza del partner e a rivolgersi ad amici e istituzioni, come professori e Forze dell'Ordine, per chiedere aiuto. La presenza delle divise a scuola ha favorito un clima di fiducia e ha permesso di cogliere l'interesse e la consapevolezza dei ragazzi sull'importanza di contrastare ogni forma di abuso e sopraffazione.

Al termine del ciclo di conferenze, il Presidente del Rotaract Club Trapani, Giuseppe Augusto Bosco, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione attiva delle scuole e delle istituzioni, ribadendo l'impegno del club nella promozione di iniziative volte alla crescita culturale e sociale del territorio. Aurora Ranno, Presidente dell'Associazione Co.Tu.Le Vi., ha invitato i ragazzi a comunicare attraverso gesti semplici come una stretta di mano e un abbraccio, sottolineando l'importanza di rivolgersi alla sua associazione per diventare promotori di equità e inclusione sociale.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di sensibilizzazione per i giovani partecipanti, rafforzando il senso di responsabilità e il rispetto reciproco. L'auspicio è che questi momenti di confronto possano tradursi in una maggiore consapevolezza sociale e in un impegno concreto per la costruzione di una comunità più equa e giusta.