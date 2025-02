Open Week da record: il futuro dell’Università di Trapani si consolida

27/02/2025 06:00:00

Aumentano le immatricolazioni al Polo Universitario di Trapani, segno di un interesse crescente per l’offerta formativa locale. Dai 140 iscritti del 2020-2021 si è passati a 551 nel 2024-2025, con un incremento particolarmente rilevante tra l’ultimo e il penultimo anno (+196). Il dato si inserisce in un contesto di espansione accademica che vede il Polo di Trapani sempre più al centro dell’attenzione dell’Università degli Studi di Palermo.

L’aumento delle iscrizioni si accompagna a un grande interesse per l’Open Week in corso fino al 28 febbraio, evento pensato per orientare le future immatricolazioni del 2025-2026. Circa 2000 studenti provenienti da tutta la provincia di Trapani stanno partecipando alle giornate di orientamento, esplorando le opportunità offerte dai 16 corsi di laurea attivi.

"Sono giornate intense, in cui gli studenti da tutta la provincia di Trapani, e non solo, stanno frequentando i nostri due plessi del Polo universitario, quello sul lungomare di Erice e il Principe di Napoli nel centro storico di Trapani - ha dichiarato Giorgio Scichilone, presidente del Polo – L'orientamento è un momento in cui gli studenti e le studentesse devono operare una scelta importante per la propria vita, quella della prosecuzione degli studi dopo le scuole superiori. È qui che loro incontrano il loro futuro, espressione suggestiva ma che uso perché reale – continua Scichilone - Questa scelta deve essere fatta con piena consapevolezza. Oggi, il Polo universitari beneficia di un investimento straordinario da parte dell'Ateneo di Palermo, offrendo un'offerta formativa di 16 corsi di studio. Nella storia non solo di Trapani, ma oserei dire nella storia italiana, è la prima volta che un ateneo investe in maniera così massiccia in una parte del territorio".

L’offerta formativa si arricchirà ulteriormente con due nuovi corsi di laurea, come ha spiegato Daniele Zangla, professore associato di Scienze Motorie all’Università di Palermo: "Dal prossimo anno accademico parte il corso di laurea magistrale in Scienze motorie preventive adattate e attività sportive. Questo è un corso che replica quello di Palermo, dove negli ultimi quattro anni siamo stati in testa alla classifica di questi corsi di laurea, tre volte primi e quest'anno secondi – continua Zangla - Parte poi il corso di Ostetricia, che storicamente già c’era e che rappresenta un'altra offerta formativa importantissima dal punto di vista delle scienze mediche".

Zangla ha anche sottolineato il potenziale di Trapani nello sviluppo delle attività sportive nautiche: "Abbiamo contatti con tutte le istituzioni e i centri sportivi del territorio, tra cui la Lega Navale di Trapani. L’interlocuzione con gli enti locali permetterà di ampliare il ventaglio di opportunità, dagli sport marini come canottaggio, canoa e windsurf, fino al nuoto in piscina, che può diventare uno sbocco professionale ma anche turistico, considerando che gli sport acquatici sono frequentati da molti atleti europei, spesso presenti sul territorio".

Tra i corsi che hanno riscosso grande interesse c'è anche Scienze della Formazione Primaria, introdotto quest’anno con accesso programmato. La professoressa Elif Gulbay ha commentato con entusiasmo: "Scienze della Formazione Primaria è una laurea magistrale a ciclo unico e ad accesso programmato. Questo anno accademico è partito con grande orgoglio in questo Polo e io ho insegnato al primo semestre le tecnologie didattiche per la scuola primaria e dell'infanzia – continua la professoressa - Oggi sono molto contenta perché ci sono stati tanti ragazzi e tante domande su come funziona il percorso, come si svolge il tirocinio e i laboratori, che sono elementi chiave di questo corso. Come delegata per l'orientamento, ho cercato di rispondere a tutte le domande".

L’Open Week di Trapani continua fino al 28 febbraio, con incontri tra docenti e studenti per far conoscere meglio l’ampia offerta formativa del Polo Universitario. Un segnale di come il territorio trapanese stia investendo nell’istruzione universitaria e di come sempre più giovani scelgano di formarsi senza allontanarsi dalla propria terra.