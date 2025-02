28/02/2025 15:06:00

Il Marsala Futsal vola alle Final Eight della Coppa Italia (prossima gara a Jesi il 21 marzo). La ‘banda Torrejon’ supera il forte Sicurlube Regalbuto - a pari punti del Marsala in serie B ma con una partita in più - vincendo la gara valida per gli ottavi della Coppa Italia di Serie B e attestandosi tra le migliori 8 squadre dello Stivale, puntando su una società sana e piena di giovani di valore. Grande prestazione di squadra dei padroni di casa che riscattano così la sconfitta in Campionato contro il Mistral Palermo, conducendo la gara con grande maturità, forza e determinazione e portando a casa una vittoria importante contro un avversario che non si è arreso fino al 5-3 finale.

Primo tempo: le prime battute sul parquet di Capo Boeo denotano come le squadre vogliano a tutti i costi passare il decisivo turno di Coppa. Solo al 10’ il match si sblocca grazie al furetto De Bartoli che ruba letteralmente palla al Regalbuto mettendo a segno l’1 a 0. Partita dai risvolti equilibrati fino al 20’: Dall’Onder arriva in scivolata facendo tremare la difesa azzurra e nel ribaltamento di fronte sulla rimessa di Vallarelli, ancora De Bartoli piazza centrale un gran pallone che si immola in rete per poi 'beccare' un cartellino giallo. Il primo tempo termina 2 a 0.

Secondo tempo: il Marsala allunga e all’8’ un rigore viene trasformato da Barroso. E’ 3 a 0. Il Regalbuto non ci sta e spinge sull’acceleratore: al 12’ Campagna prima sfonda la diga difensiva casalinga segnando a tu per tu col portiere e dopo, al 15’, riapre il match siglando il 3 a 2 da un’azione nata da calcio d’angolo. Il Marsala Futsal rischia troppo ma Alessandro Patti si piazza bene davanti alla difesa del Regalbuto per fare pressione: a due minuti dalla fine si impossessa del pallone e segna. E’ 4 a 2. Al 19’ Barroso si rende protagonista di un eurogoal messo a segno in volo da posizione laterale. Al 20’ è Vitale, su suggerimento di Ferrante, che prende alla sprovvista Vallarelli - autore, va detto, di parate determinanti - con un tiro fulmineo e la gara termina sul 5 a 3.