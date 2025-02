Esce oggi "Farò da me”, il nuovo singolo di AVIA 

28/02/2025 16:41:00

Dalla mezzanotte il nuovo singolo di AVIA, intitolato "Farò da me", è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, YouTube e Apple Music. Il brano, cantato da AVIA (Clara Palmeri) e prodotto da Latta, rappresenta un'importante tappa nel percorso artistico della giovane cantante, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione ai programmi televisivi Ti lascio una canzone e Sanremo Young. "Farò da me" è il secondo singolo dopo l'uscita ad ottobre di "Dimmi adesso dov’è".

Il messaggio di "Farò da me" è chiaro: trasformare il dolore in forza e prendere in mano il proprio destino. Il brano riflette lo spirito di rivalsa e crescita personale. Attraverso parole intense e profonde, la cantante racconta il percorso che l’ha portata a diventare più forte e a non lasciarsi più definire dal passato; le sue parole: “il disprezzo per me è solo polvere, la mia strada è solo da percorrere”.

Con una produzione curata nei minimi dettagli da Latta, "Farò da me" promette di conquistare il pubblico con un sound accattivante e testi che parlano di forza interiore e autodeterminazione. AVIA, con il suo stile inconfondibile, porta avanti un messaggio potente che può risuonare in chiunque abbia affrontato ostacoli nella vita.

Per ascoltare il brano su Spotify, ecco il link diretto di Spotify.