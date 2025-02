Boom della pedofilia online. Foto, chat e video +220% sul 2023

28/02/2025 12:17:00

Un vero e proprio boom: la pedofilia online gode di ottima salute e continua a prosperare mentre si dibatte di privacy e minori: oltre 2 milioni di video (+220% sul 2023), quasi due milioni di

foto e 410 gruppi segnalati sui social network sono solo la punta dell’iceberg del Report 2024 dell’Associazione

Meter ETS, presidente Don Fortunato Di Noto, presentato oggi nella sede centrale di Avola nel corso di una conferenza stampa. “Parliamo di dati verificati uno ad uno – hanno spiegato a Meter – in virtù del nostro OSMOCOP (Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia) dal quale passiamo le segnalazioni alla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Non solo: se questi sono i dati a cui noi abbiamo avuto accesso per denunciare, le app criptate sono diventate lo strumento per eccellenza dei pedofili: una di queste è Signal, che con la crittografia garantisce una sicurezza quasi a prova di bomba. Solo nel 2024 abbiamo individuato 336 gruppi su Signal, 13 di questi sotto il fenomeno “Pedomama”. E, cosa più ributtante, ci sono neonati abusati subito dopo la nascita”.

– PEDOMAMA, LA PEDOFILIA AL FEMMINILE – Nel Report di quest’anno segnalato un aumento allarmante del fenomeno “Pedomama”, che identifica l’abuso sessuale perpetrato da donne, in particolare madri,

nei confronti dei propri figli. Sebbene il fenomeno di abuso materno su minori sia difficile da accettare socialmente, è fondamentale riconoscerlo e affrontarlo per proteggere le vittime.

– FOTO, CHAT E VIDEO: Nel 2024 Meter ha segnalato: 1.996.911 foto, 2.085.447 video, 8.034 link e 269 cartelle compresse contenenti file su bambini abusati. I video segnalati sono triplicati (+220%) rispetto ai 651.527 del 2023.In parallelo, sono stati individuati e segnalati 410 gruppi sui social network.

– NEONATI – Non è tutto. Cresce la richiesta di materiale pedopornografico relativo alla fascia di età 8/12 anni con 1.589.332 minori fotografati e 1.678.478 minori ripresi in video. In preoccupante aumento sono gli abusi su neonati con un totale complessivo di 2.400 segnalazioni di materiale prodotto e diffuso. Sono stati documentati casi di neonati abusati immediatamente dopo la nascita, in sale parto e su fasciatoi ospedalieri.

– CENTRO ASCOLTO METER: 490 casi seguiti, tra questi anche abusi da parte di sacerdoti. Nel 2024 il Centro Ascolto Meter ha seguito 490 casi, con una predominanza di situazioni di rischio online e abusi sessuali sui minori. Su 365 casi relativi ai rischi online, 350 riguardano dipendenze, mentre gli abusi su minori continuano a rappresentare una piaga sociale, con 38 casi seguiti durante l’anno. Gli abusi su minori continuano a rappresentare una piaga sociale e sanitaria, con 38 casi seguiti nel 2024. 15vittime hanno subito abusi sessuali recenti e 9 casi riguardano abusi avvenuti nel passato tra cui abusi sessuali da parte di sacerdoti.

– DON DI NOTO: SERVE UN IMPEGNO COSTANTE – Per don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente Meter ETS, “di fronte a questo boom non si può restare indifferenti”. “L’aumento di neonati tra le vittime dimostra che la pedocriminalità sta raggiungendo livelli di brutalità inimmaginabili. La crescita di abusi sessuali e il traffico di materiale pedopornografico sono un problema globale che richiede azioni concrete. Meter – ha concluso – continuerà a denunciare, sensibilizzare e collaborare con le autorità per fermare la pedocriminalità e proteggere l’infanzia”.