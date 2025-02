28/02/2025 00:00:00

Dopo parecchi stop sono ripresi i lavori per la nuova pavimentazione di Piazza Mameli, a Marsala. L'impresa rassicura riguardo al rispetto del cronoprogramma per gli interventi di riqualificazione dell'area in cui si affaccia la storica Porta Garibaldi. Rassicurazioni che, la settimana scorsa, erano state espresse da Mario Amico - rappresentante dell'Impresa Capobianco - al sindaco Massimo Grillo, nel corso dell'incontro a Palazzo Municipale, alla presenza del vicesindaco Giacomo Tumbarello, la dirigente Rosa Gandolfo e l'arch. Stefano Pipitone, nonchè i progettisti Antonio Bua e Maxime Angileri.

Gli operai hanno iniziato la posa del perlato siciliano (blocchetti in marmo) che disegnerà la nuova pavimentazione. La riqualificazione di Piazza Mameli, per un investimento complessivo di 700 mila euro - prevede la pedonalizzazione dell'area, la collocazione di nuove panchine, l'ammodernamento dell'illuminazione e la messa a dimora di nuove piante. Per il sindaco Grillo, dunque, non ci saranno problema per la Settimana Santa. Speriamo sia così.