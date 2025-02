Corruzione. Caso Artemisia, chiesti 14 anni per l'ex politico Giovanni Lo Sciuto

28/02/2025 14:10:00

14 anni per Giovanni Lo Sciuto, 9 anni per Paolo Genco e 6 anni per Felice Errante. Sono le condanne richieste dalla pubblica accusa nell’udienza di stamattina per il processo Artemisia nell’aula del Tribunale di Trapani. Si tratta dell’inchiesta che ha portato alla sbarra politici, funzionari pubblici e membri delle forze dell’ordine, accusati di aver costruito un sistema di corruzione radicato nel trapanese.

Giovanni Lo Sciuto, principale imputato in questo processo, era già stato descritto dal pm Morri come un politico con una capacità sistematica di manipolare il consenso attraverso la corruzione.

Da consigliere e assessore comunale, Lo Sciuto era arrivato all’Assemblea Regionale Siciliana (2012-2017), dove è stato membro della Commissione Antimafia.

Con Paolo Genco, secondo l’accusa, ci sarebbe stato un patto chiaro: Lo Sciuto garantiva fondi e appoggi istituzionali, manovrando la politica regionale e ministeriale; Genco ricambiava con finanziamenti per le campagne elettorali e assunzioni mirate. Quando qualcuno si opponeva a questo sistema, scattavano pressioni e minacce.