 "Marsala tra buche e disagi: un percorso ad ostacoli quotidiano"

28/02/2025 16:15:00

Gentile direttore, le strade di Marsala sono diventate un vero e proprio percorso a ostacoli. Con l’arrivo delle piogge, le buche già presenti si sono moltiplicate, aggravando una situazione precaria e mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Un problema annoso che sembra non trovare soluzione, nonostante gli introiti derivanti dalle multe stradali, fondi che dovrebbero essere destinati anche alla manutenzione del manto stradale.

Chiunque percorra le strade marsalesi può constatare il crescente degrado della rete viaria. Le buche, spesso di dimensioni considerevoli, non solo rendono la guida scomoda, ma causano danni ai veicoli e aumentano il rischio di incidenti. Con la pioggia, molte si riempiono d’acqua, trasformandosi in insidiose trappole, specialmente di notte, quando risultano meno visibili. Questa mattina, ad esempio, mi sono ritrovato dentro una di queste, completamente sommersa dall’acqua. Fortunatamente è stato solo un brutto spavento, ma la situazione poteva essere ben peggiore, e non so se le sospensioni ne abbiano risentito.

Non è raro che gli automobilisti debbano affrontare spese impreviste per la sostituzione di pneumatici, cerchioni danneggiati o sospensioni compromesse. Un danno economico che si aggiunge alla frustrazione di chi paga regolarmente le tasse senza vedere miglioramenti nelle infrastrutture. Le risorse disponibili dovrebbero essere impiegate con priorità per garantire strade sicure, attraverso interventi strutturali e pianificati nel tempo.

I cittadini chiedono da tempo soluzioni concrete, non rattoppi temporanei. Riempire una buca oggi per vederla riaprire dopo pochi giorni non è una strategia sostenibile. Serve un piano di manutenzione e riqualificazione delle strade, con investimenti mirati e un controllo efficace sulle ditte incaricate. L’amministrazione comunale ha più volte promesso interventi, ma i risultati tardano ad arrivare. Residenti e automobilisti non possono continuare a vivere con l’ansia di percorrere strade dissestate, rischiando danni e incidenti quotidianamente.

Le strade di Marsala rappresentano un’emergenza che non può più essere ignorata. Il Comune ha il dovere di garantire sicurezza e decoro urbano, utilizzando in modo trasparente le risorse a disposizione. I cittadini meritano risposte e, soprattutto, azioni concrete, non promesse destinate a perdersi nel nulla. Fino ad allora, le buche continueranno a essere il simbolo di incuria e disagi per l’intera comunità.

Biagio Alagna