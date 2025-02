Autismo e disturbi alimentari, due nuovi progetti per la sanità trapanese

28/02/2025 06:00:00

Due i progetti presentati, ieri mattina all’ASP di Trapani, dal Direttore Generale, Fernando Croce, dal capo dipartimento della Salute mentale, Gaetano Vivona, dai rappresentanti del CNR di Messina, il cui responsabile è l’ingegnere Giovanni Pioggia.



Il Manager dell’Azienda trapanese ha sottolineato come questa nuova collaborazione implementa l’offerta dei servizi offerti: “Credo nella integrazione che si può verificare tra l’ambito scientifico, collegato alla ricerca, e quello assistenziale. Da qui la necessità di far scaturire dei precipitati di carattere positivo per l’assistenza sanitaria”.

Progetto AREA

I progetti sono due, il primo si chiama AREA, riguarda i soggetti affetti da autismo e, quindi, le loro famiglie. La garanzia è quella di garantire una assistenza omogenea sul territorio. L’età dei bambini a cui viene diagnosticato lo spettro autistico è scesa a 30 mesi. In Italia le diagnosi di disturbi dello spettro autistico sono aumentate di circa 10 volte in 40 anni e secondo le stime dell’Angsa, Associazione nazionale genitori persone con autismo, riguardano almeno 600mila persone di ogni fascia di età. Tra i 7 e i 9 anni, l’autismo viene diagnosticato a un bambino su 77.



Oggi c’è un riconoscimento e una accoglienza più precoce così come l’intervento stesso è precoce. E’ un percorso che il CNR insieme all’ASP porterà avanti, garantendo formazione costante agli operatori, che acquisiscono competenze per calarle poi sul territorio.

La seconda parte del progetto è dedicata alla qualità della vita dei ragazzi, gli autistici diventano persone adulte, dunque la necessità di avere accanto un “compagno adulto”, così da consentire alla persona con autismo di vivere in autonomia e con dignità.



Presente Giovanni Pioggia, che aveva interloquito con il Comune di Marsala per l’affidamento di Villa Damiani (ne abbiamo parlato qui), ha ribadito che la struttura marsalese non si presta a essere centro di ricerca, tra le varie problematicità la lontananza dal centro cittadino, l’isolamento del posto, la illuminazione non adeguata e sufficiente. Problemi che non consentono alcun tipo di collaborazione ad oggi con il Comune.

Un plauso è stato fatto da Pioggia al DG Ferdinando Croce per aver investivo nella Medicina personalizzata, secondo i bisogni del territorio. Un approccio scientifico per creare una eccellenza.

Giorno 1 marzo al Museo Pepoli di Trapani, il progetto verrà presentato alla presenza del DG Croce, del responsabile scientifico Vivona.



Progetto Arcadia

Arcadia è un progetto punta di diamante, che coinvolge tanti contesti di cura, e che ha ad oggetto i disturbi del comportamento alimentare. Non solo riflessioni ma anche liberazioni di risorse per avviare la progettualità e garantirla in maniera sistemica a tutta la provincia. Gaetano Vivona ha confermato l’utilizzo di una tecnologia nuova nel processo ARCADIA, unico centro in Sicilia a utilizzarlo. Ci sarà un confronto costante tra gli operatori ASP e il CNR per le terapie proposte, non solo ampliamento dell’offerta ma più servizi con maggiore presenza sul territorio. Si tratta di un approccio multi disciplinare e che vede già operativi da due anni i sanitari al servizio dei disturbi del comportamento alimentare. La pandemia da Covid-19 ha creato un aumento dei casi, registrando un abbassamento dell’età fino a raggiungere gli 11 anni.



Non solo bulimia e anoressia ma pure un nuovo disturbo alimentare, meno conosciuto, che interessa bambini ancora più piccoli. Si tratta dell’ Arfid, cioè il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione del cibo, che colpisce i bambini tra i 7 e i 10 anni: non mangiano, ma non hanno l'angoscia di ingrassare tipica dell’anoressia, riportano un arresto della crescita e alterazioni sul piano organico. Le cause possono essere diverse.

A Trapani i disturbi vengono trattati da due anni in maniera multidisciplinare ma non è ancora possibile ricoverare i casi più gravi, che in questo caso vengono indirizzati verso strutture del Nord, con spese a carico dell’ASP.