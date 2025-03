  Controlli a tappeto ad Alcamo: arresti, denunce e sequestri

01/03/2025 09:43:00

Il Commissariato di Polizia di Alcamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, ha intensificato l'attività di controllo del territorio, identificando circa 1250 persone e controllando 500 veicoli. Numerose le infrazioni al Codice della Strada contestate.

Su disposizione della Procura di Trapani, due cittadini alcamesi sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia. Altri 26 individui sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Nel fine settimana, controlli amministrativi sono stati effettuati in esercizi pubblici, sale giochi e luoghi di aggregazione, con la collaborazione della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Polizia Municipale.

Identificate 86 persone e controllati 8 veicoli. Due sale giochi, un internet point, un centro scommesse e due bar con annesse sale giochi sono stati oggetto di verifiche approfondite.

Sequestrate due postazioni per il gioco online non conformi alla legge, con una sanzione di 50.000 euro a postazione. Due persone in affidamento in prova ai Servizi Sociali sono state segnalate all'A.G. perché trovate in compagnia di pregiudicati.