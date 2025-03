Domenica al Museo e Carnevale: cosa fare in provincia di Trapani nel weekend

01/03/2025 06:00:00

La provincia di Trapani si anima l’1 e il 2 marzo con un calendario ricco di appuntamenti.

I festeggiamenti del Carnevale invadono le strade con sfilate di carri allegorici e maschere colorate, mentre la "Domenica al Museo" apre gratuitamente le porte dei principali siti archeologici. Tra spettacoli teatrali, concerti e iniziative enogastronomiche, il fine settimana offre occasioni di svago per tutte le età:

DOMENICA AL MUSEO - Domenica 2 marzo, torna l’iniziativa "Domenica al Museo", con ingresso gratuito nei principali siti culturali della provincia di Trapani. Sarà possibile visitare il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il Parco archeologico "Lilibeo-Marsala", l’Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna e l’Ex Stabilimento Florio a Favignana. Per informazioni su orari e accesso, consultare il sito dell’Assessorato regionale ai Beni culturali.

SEGESTA - Domenica 2 marzo, il Parco Archeologico di Segesta offre l’ingresso gratuito dalle 9.00 alle 18.30, con una giornata ricca di eventi. Oltre al Mercato degli Elymi con prodotti locali, sono previste visite guidate, come la "Segesta Experience" alle 10.30, e un laboratorio per bambini con lo scrittore Marco Rizzo alle 11.00, dedicato all’educazione ambientale. Alle 12.30, sarà presentato il libro “Elyma”, nato dall’omonima mostra di Gandolfo Gabriele David, con interventi del direttore del Parco Luigi Biondo e della storica dell’arte Lori Adragna.

SELINUNTE - Domenica 2 marzo, il Parco archeologico di Selinunte sarà aperto gratuitamente dalle 9:00 alle 17:00, offrendo visite guidate e attività speciali per il Carnevale.

Alle 11:00, i bambini potranno partecipare a un laboratorio didattico dedicato agli dèi dell’Olimpo, mentre al Museo Baglio Florio sarà proiettato un video mapping sul Tempio Y. Riaprirà anche la caffetteria del Baglio Florio, con dolci tipici e prodotti locali, e sarà possibile noleggiare biciclette dalle 9:00 alle 12:00. Info e prenotazioni su www.coopculture.it.

PETROSINO - Dal 1° al 4 marzo, il Carnevale di Petrosino animerà le strade del paese con sfilate di cinque carri allegorici, gruppi in maschera e tanta musica. L’evento include anche la "Via del Gusto e dei Sapori", con specialità locali, un Luna Park e un'area dedicata ai bambini presso il Centro Polivalente. Lunedì 2 marzo, una speciale sorpresa musicale renderà la serata ancora più coinvolgente. Ingresso gratuito, con inizio dalle 18:00 il sabato e dalle 16:00 gli altri giorni. Info sulla pagina Facebook del Comune di Petrosino.

PACECO - La Carnevalata 2025 prosegue con due giorni di sfilate e spettacoli. Sabato 1 marzo, alle 16:00, parte la Carnevalata Parade per le vie del paese. Domenica 2 marzo, la festa continua con una nuova sfilata alle 15:00. Lunedì 3 marzo, alle 17:30, esibizione di gruppi di ballo in Piazza Vittorio Emanuele, seguita alle 21:30 dallo spettacolo comico "Sicilianamente Vostri" con Toti e Totino, e chiusura con giochi pirotecnici.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 1 e domenica 2 marzo il Carnevale 2025 Addrabbanna Lu Ponti animerà le strade di Mazara del Vallo con sfilate di carri allegorici, musica e spettacoli. Le sfilate partiranno alle 16:30 da via Emanuele Sansone, percorrendo le principali vie cittadine fino a Piazza Matteotti. Dalle 21:30, nell'area spettacoli di via Sansone, si esibiranno Vito Tre e Gianfranco Campisi (sabato) e il gruppo Candymen (domenica). Previsti divieti di transito e fermata nelle strade interessate dagli eventi.

ALCAMO - Domenica 2 marzo, Alcamo celebra il Carnevale con una giornata di festa in Piazza Ciullo, tra animazione, giochi e musica. In serata, saliranno sul palco gli Shakalab, seguiti da un DJ set e vocalist per proseguire il divertimento. L’evento è gratuito, con il programma completo disponibile sulle pagine social del Comune di Alcamo.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Dal 2 al 4 marzo, il Carnevale di Castellammare del Golfo animerà le strade con sfilate di carri allegorici, spettacoli e animazione. Il corteo partirà da via Segesta alle 15:30 (domenica e martedì) e alle 16:00 (lunedì), attraversando il centro cittadino con gruppi in maschera e coreografie. Lunedì 3 marzo, la villa comunale Regina Margherita ospiterà un pomeriggio di animazione per bambini. Evento gratuito, info sulla pagina Facebook dell’Associazione Sicilia Smile.

CASTELVETRANO - Dopo otto anni, il Carnevale torna con un ricco programma di eventi. Sabato 1 marzo, alle 16:00, inizia il Carnevale dei Bambini al Circolo della Gioventù, seguito alle 19:00 dall'arrivo in piazza dei carri allegorici dedicati ai Cartoni Animati. La serata si conclude alle 22:00 con lo spettacolo musicale “La vida es un Carnaval” nel Sistema delle Piazze. Domenica 2 marzo, alle 16:30, parte la sfilata dei carri allegorici, compreso il tradizionale “Lu Nannu e la Nanna”, con il corteo che attraversa le vie della città. La giornata termina alle 20:00 con musica e balli a cura delle scuole di danza. Martedì 4 marzo, gran finale con la sfilata dei carri allegorici alle 16:30, seguita alle 20:00 dalla lettura del Testamento di lu Nannu e dalla tradizionale abbruciata, chiudendo il Carnevale con musica e spettacoli in piazza.

SAN VITO LO CAPO - Per il Carnevale Sanvitese 2025: sabato 1 marzo, alle 15:00, si terranno due sfilate di carri allegorici, una a Castelluzzo (partenza da Viale Colombo) e una a San Vito (partenza da Via Savoia). Domenica 2 marzo, dalle 16:00, il Centro Polivalente a Macari ospiterà la Festa in maschera dei bambini, mentre alle 16:30 partirà il funerale di Lu Nannu Carnalivari da Palazzo La Porta, chiudendo i festeggiamenti con la tradizionale cerimonia.

FAVIGNANA - A Favignana torna il Carnevale con "Favignana in Maschera 2025", un evento organizzato dalla Pro Loco Isole Egadi con il patrocinio del Comune di Favignana. Per quattro giorni, l’isola si animerà con musica, colori e allegria, coinvolgendo cittadini e visitatori in una festa che celebra la tradizione e il divertimento per tutte le età.

VITA E SALEMI - Il Carnevale 2025 porta nuovamente in strada i carri allegorici a tema Disney, con due appuntamenti: sabato 1 marzo a Vita e domenica 2 marzo a Salemi. L’evento, organizzato dall’associazione H700 con il supporto delle amministrazioni comunali e di associazioni locali come Giovani di Salemi, Liberty 24 e Vita D’Amuri, trasformerà le strade in un’esplosione di colori, musica e maschere. Immancabile la partecipazione dei Giardinieri di Salemi, storica maschera della tradizione locale.

CALATAFIMI SEGESTA - A Calatafimi-Segesta, il 1° marzo si terrà “Calatafimi tra Maschere e Sapori”, evento organizzato dall’associazione BreathSicily nell’ambito di Festivalando 2025, grazie ai fondi regionali ottenuti. La festa in maschera coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo F. Vivona e gruppi di ballo che sfileranno nel centro storico, con animazione per bambini e street food con degustazioni della tradizione locale.

BUSETO PALIZZOLO - Il Carnevale Busetano si festeggia con due giorni di eventi. Sabato 1 marzo, alle 15:30, partirà la sfilata del carro allegorico da Piazza Falcone fino al Villaggio Badia, tra musica e colori. Domenica 2 marzo, alle 10:30, presso il Centro Diurno Comunale in Via San Vito, si terrà il concorso della maschera più bella, aperto a tutte le età. Un weekend di festa e divertimento per tutta la comunità.

VALDERICE - Sabato 1 marzo il Carnevale di Valderice prosegue con la XVIII edizione della "Mascherina d’Argento" alle 16:00 in Piazza Sandro Pertini, un evento dedicato ai bambini con animazione e tanto divertimento. Alle 19:00 spazio alle degustazioni di prodotti tipici della tradizione locale, seguite alle 20:30 da un live musicale con "Altura Live Band". La serata si chiuderà alle 22:30 con il grande spettacolo di "Pelledoca 2000", un viaggio nella musica degli anni 2000. Domenica 2 marzo alle 16:00 è prevista la sfilata dei carri allegorici, con gruppi di ballo che percorreranno le vie principali di Valderice, partendo da Viale Lazio e arrivando in Piazza Sandro Pertini. Seguiranno, alle 19:00, le degustazioni di prodotti tipici e, alle 20:30, l'esibizione dei gruppi di ballo dei carri allegorici. La manifestazione si concluderà alle 23:30 con i ringraziamenti finali.

CUSTONACI - A Custonaci, il Carnevale continua con eventi speciali. Lunedì 3 marzo, alle 17:00, parte il corteo "Lu Nannu Hippie e a Niputi Satsuki", seguito alle 20:00 da un’esibizione di danza con la International Dance Academy e Energy in Progress, accompagnata dalla musica di DJ Tore Cusenza. Martedì 4 marzo, alle 17:30, si svolge il tradizionale corteo funebre per le vie di Purgatorio, con la lettura del testamento e la classica bruciatura di Puli, accompagnata dall’associazione culturale Musicando.

MARSALA - Sabato 1 marzo 2025, alle 21:00, il Teatro Impero di Marsala ospiterà "L'Oreste", spettacolo della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’associazione Si può fare. Scritto da Francesco Nicolini per Claudio Casadio, racconta la storia di un uomo rinchiuso da trent’anni in un ospedale psichiatrico, in un intreccio tra teatro e graphic novel, con le illustrazioni animate di Andrea Bruno. Biglietti da 27,50 a 38,50 euro, prevendite su liveticket.it.

TRAPANI - Domenica 2 marzo, alle 18:30, la Chiesa S. Alberto di Trapani ospiterà il concerto per arpa di Carolina Coimbra. Il programma include brani di Rameau, Grandjany, C.P.E. Bach, Freitas Branco, Chopin e Bovio. I biglietti sono disponibili al botteghino al costo di 10 euro (ridotto per studenti: 5 euro), mentre gli abbonati ai concerti pomeridiani possono accedere senza prenotazione.