La settimana sportiva: Erice vince la terza Coppa Italia - Il Marsala Volley torna da Pomezia con una vittoria

• Handball: l'Handball Erice batte in Finale Salerno 25/23 (12/10) e conquista la terza Coppa Italia, per di più, consecutiva. Tutto avviene nel modo più avvincente, coronando un percorso di tre partite. Le prime due vinte nettamente, mostrando spessore tecnico e carattere. La finale di oggi, soffrendo fino alla fine, con il guizzo conclusivo che solo le grandi squadre sanno produrre. Un successo esaltante, che fa proseguire così al meglio un’annata in cui era già arrivata la vittoria della Supercoppa italiana, e proietta con decisione le Arpie verso il traguardo più importante, quello di fine stagione. Sapevamo benissimo che la finale avrebbe comportato delle difficoltà particolari, dichiara il capitano delle Arpìe Lorena Benincasa. Nonostante le tante esperienze già vissute, l’emozione prima dell’inizio era davvero notevole. Siamo felici per avere centrato quest’obiettivo. La gara è stata durissima e abbiamo dimostrato sul campo di meritare questa vittoria. Non è facile vincere partendo da favoriti. Tutti ci aspettano e tutte le avversarie contro di noi danno qualcosa in più. Dedichiamo questa terza Coppa Italia a noi stesse, alla società e ai nostri tifosi. Ci godiamo questo momento fantastico. Fra un paio di giorni ricominceremo a pensare al nostro prossimo obiettivo”. Di seguito gli highlights della finale femminile. Credits: foto di copertina di Joe Pappalardo.

• Basket: match vietato ai cardiopatici quello che la Trapani Shark ha giocato e vinto all'overtime al Palailio contro Varese. Un 106-93 conquistato davvero con il sudore della fronte nei confronti di un avversario mai domo che aveva condotto tre parziali su quattro che ha subito il ritorno dei granata sino al pareggio 89-89 finale. Parziali che rendono l'idea di quanto difficile sia stato affrontare una grande squadra con una tradizione cestistica di primissimo livello, 23-32 nel primo, 49-55 nel secondo, 67-69 nel terzo ed 89-89 nel quarto. Nell'overtime Trapani trova il gap decisivo riuscendo a giocare un'ottima difesa che ha consentito loro di portare a casa due importantissimi punti classifica. Di seguito la conferenza stampa post partita:

• Volley: terzo match consecutivo al Tie-Break per l’Enodoro Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi che nella sfida in terra laziale contro la United Volley Pomezia, valido per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato serie B1 di Volley femminile, conquista, dopo cinque appassionanti set, due dei tre punti disponibili vincendo un match difficile, grazie ai parziali 22/25 - 25/18 – 22/25 – 25/19 – 12/15, contro le pometine di Coach Massimo Dagioni alla ricerca di una vittoria casalinga. Un match in cui le due formazioni si sono affrontate a viso aperto giocando ad armi pari una bella sfida di ottima pallavolo vinta dalle lilibetane per aver avuto una migliore concentrazione nel quinto ed ultimo parziale. Questo lo score di giornata: Bondavalli 18, Pozzoni 18, Varaldo 17, Cecchini 13, Caserta 8, Messaggi 2, Oggioni (L).

• Calcio a 5: il Futsal Mazara 2020 nella 18° giornata del Campionato serie A2 girone D di Futsal perde in trasferta a Lamezia Terme per 5-4. Un Mazara coriaceo esce comunque a testa alta da questa difficile sfida in terra calabra. A quattro giornate dal termine della stagione regolare, una vittoria nel prossimo turno casalingo dei ragazzi di Mister Bruno potrebbe decretare la matematica salvezza e quindi la permanenza in serie A2. Per i Mazaresi in rete Rivella con una doppietta, poi Russo e Gancitano. In serie B i ragazzi di Coach Torrejon del Marsala Futsal 2012 battono nel proprio Palazzetto dello Sport il Barcellona Futsal per 4-1. Niente cambia in testa alla classifica con i lilibetani appaiati al Regalbuto con 45 punti ma con quest'ultimi che dovranno rispettare ancora il riposo imposto dal calendario che avverrà tra due giornate. Di seguito gli highlight di Canale2 TV del match tra Marsala Futsal e Barcellona.

• Calcio serie C: primo tempo abulico, secondo d'assalto, soprattutto nei minuti finali, ma, alla fine, il Trapani torna dalla trasferta sul campo dell'Audace Cerignola con una sconfitta per 1-0 che non fa altro che aumentare i rimpianti per quello che poteva essere e che non è stato. Il Trapani cercava il risultato e la prestazione in grado di rilanciarlo per la parte finale della stagione, invece, esce ancora una volta ridimensionato perché è mancata proprio la prestazione. Contro l'Audace Cerignola il Trapani ha sofferto soprattutto nel primo tempo, incassando il gol di Capomaggio che ha deciso la partita al 6' su calcio di rigore e soffrendo i padroni di casa soprattutto per una inferiorità numerica in mezzo al campo anche per via dell'assenza di Carraro. Finisce 1-0 per l'Audace Cerignola e per il Trapani è un boccone amaro, perché la squadra continua a sembrare perennemente alla ricerca di se stessa, non riuscendo a giocare come vorrebbe, evidenziando dei limiti, caratteriali e tecnici, praticamente la costante di questa stagione. Di seguito gli highlights del match:

• Calcio femminile: il cielo si tinge di azzurro a Lascari(PA) al termine della Finale di Coppa Italia Eccellenza Regionale Femminile andata di scena sabato 1 marzo allo stadio comunale “Martino Ilardo”, che per 90 minuti ha intonato i cori a sostegno della squadra azzurra uscita vittoriosa dallo scontro con il JSL. Nulla ha potuto la formazione neroverde di Carmelo Emanuele che nel primo tempo ha lottato contendendosi il pareggio con le marsalesi, le stesse che nella seconda metà di gioco hanno modificato il loro approccio alla gara diventato a quel punto decisivo; al 2º minuto infatti la giovane Giulia Caporelli con un tiro da fuori area sblocca la partita e, proiettata insieme alle compagne a chiudere tutto in cassaforte, al 35º minuto va ancora a segno ispirando anche la compagna Claudia Bannino a realizzare la personale doppietta dei minuti 37 e 44 rispettivamente da rigore e su azione servita da Arianna Pisciotta, sotto gli occhi increduli della panchina di mister Valeria Anteri testimone del rapido passaggio di un sofferto 0-0 ad un largo 4-0. Si allarga dunque il Palmarès azzurro che aggiunge una coppa siciliana alle due già conquistate nel biennio 2008-2009, quando ad indossare gli scarpini era proprio Valeria Anteri ed il suo glorioso gruppo guidato da mister Peppe Chirco che di tanti successi si è fatto protagonista e al quale è dedicata la grande vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza della stagione 2024/2025.

• Taekwondo: sabato 01 Marzo si è svolto l'Open piccoli e grandi campioni Taekwondo" a Mazara del Vallo. La manifestazione, tenutasi nell'impianto sportivo di Contrada Affacciata, ha coinvolto tutte le categorie di età e cintura del settore combattimento. Una grande partecipazione di pubblico con un palazzetto gremito di appassionati e curiosi ha fatto da cornice all'evento in cui hanno partecipato 24 società sportive con 500 atleti provenienti da tutto il territorio regionale. Perfetta l'organizzazione dell'Associazione Sportiva Fighter Taekwondo Sicilia collaborati dai maestri Russo e Cutugno, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale della Città di Mazara del Vallo e grazie alla collaborazione del Comitato Regionale FITA Sicilia, di tutti gli Ufficiali di gara, dell'Associazione Arma dei Carabinieri UNAC, dell'Associazione San Vito Onlus e del Dott. Antonino Arena che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

• Basket serie C: contro una ostica Dierre Reggio Calabria, quarta forza del campionato, la Nuova Pallacanestro Marsala disputa bene i primi due tempi portandosi in vantaggio sul +10 dopo 16', ma subisce il ritorno dei calabresi che durante il terzo periodo ribaltano a proprio favore l'incontro rimanendo avanti nonostante i tentativi di riaggancio. Miglior marcatore dell'incontro Luciano Tartamella con 27 punti ed 11/13 dalla lunetta.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala – Dierre Reggio Calabria 74-81 Parziali: 18-15, 21-20, 14-24, 21-22.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 6, Miculis 12, Cucchiara ne, Abrignani 6, Donato 9, Linares 1, Gentile, Stankovic 9, Gerardi, Tartamella 27, Niang 4. All. Grillo G.

Dierre Reggio Calabria: Railans 13, Trinca 8, Vukosavljevic 5, La Mastra 9, Alescio, Fazzari 9, Angius 12, Laganà, Ripepi 9, Barrile 16. All. Cotroneo G. Arbitri: Fiannaca C. di Siracusa e Marino F. di Porto Empedocle (AG)

