 Marsala: Rentokil Initial Italia acquisisce il ramo Pest Control di Ri.Fra.

06/03/2025 22:00:00

Rentokil Initial Italia, parte del gruppo Rentokil Initial, leader mondiale nei servizi di disinfestazione e igiene, annuncia il completamento dell'acquisizione del ramo d'azienda Pest Control della società siciliana Ri.Fra. Con questa operazione strategica, l'azienda consolida la sua presenza nel Sud Italia e rafforza ulteriormente la propria leadership nel settore.

Espansione strategica e rafforzamento del servizio

L'acquisizione del ramo d'azienda Pest Control di Ri.Fra. consente a Rentokil Initial Italia di ampliare la propria rete di servizi in Sicilia, rispondendo in modo ancora più efficace alle esigenze di clienti sempre più attenti alla qualità e alla professionalità. La società Ri.Fra. srl, con sede a Marsala, opera nel settore della protezione dagli infestanti, offrendo soluzioni per privati e aziende, comprese realtà industriali, alimentari e artigianali.

"Questa acquisizione rappresenta un grande motivo di orgoglio per noi. La forte sinergia tra i servizi offerti da Rentokil Initial e Ri.Fra. ci permetterà di aumentare la nostra presenza in Sicilia e offrire un servizio ancora più ampio ed efficiente ai nostri clienti", così Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia.

Innovazione e sostenibilità al centro dell'operazione

Rentokil Initial è da sempre orientata all'innovazione per garantire servizi di Pest Management efficaci e sostenibili. L'integrazione delle competenze di Ri.Fra. con l'esperienza e le tecnologie di Rentokil Initial porterà alla realizzazione di soluzioni ancora più avanzate per la gestione degli infestanti.

Cristian Cavalletto, Business Unit Pest Control Director di Rentokil Initial Italia, ha commentato: "L'acquisizione del ramo Pest Control di Ri.Fra. ci permetterà di ampliare la nostra gamma di servizi basati su eccellenza, professionalità e innovazione. Siamo determinati a fornire soluzioni sempre più integrate e rispettose dell'ambiente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti".

Una partnership di valore per il territorio siciliano

Ri.Fra. srl, fondata nel 1986, ha costruito nel tempo un'ampia esperienza nel settore del Pest Control, offrendo soluzioni innovative per la derattizzazione e il monitoraggio degli infestanti in ambiti quali l'industria alimentare, farmaceutica, la grande distribuzione organizzata e le strutture ricettive.

Francesco Pantaleo, Proprietario e Socio di Maggioranza di Ri.Fra. srl, ha affermato: "Siamo orgogliosi di questa operazione con Rentokil Initial. I nostri clienti continueranno a beneficiare della qualità e professionalità dei servizi a cui sono abituati, con l'aggiunta di un portafoglio di soluzioni ancora più innovativo e completo".

Con questa acquisizione, Rentokil Initial conferma il proprio impegno per un servizio sempre più efficiente, innovativo e sostenibile, consolidando il proprio ruolo di leader nel mercato italiano della disinfestazione e dell'igiene professionale.