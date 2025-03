  Glocal Sud 2025: tre giorni di giornalismo, innovazione e territorio a Marsala

08/03/2025 06:00:00

Sta per tornare Glocal Sud 2025, il festival del giornalismo digitale che, dal 21 al 23 marzo, porterà a Marsala giornalisti, esperti della comunicazione, lettori e cittadini da tutta Italia. Un evento imperdibile, organizzato dalla redazione di Tp24 con il supporto di Anso – Associazione Nazionale della Stampa Online, che trasformerà la città in un laboratorio di idee per esplorare il futuro dell’informazione.

Tre giorni di dibattiti, proiezioni, incontri e workshop per approfondire il ruolo del giornalismo locale nell’era digitale e raccontare il Sud attraverso nuove prospettive. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Gli eventi da non perdere

Il programma di Glocal Sud 2025 è ricco di appuntamenti di rilievo. Tra i più attesi:

Proiezione del film “IDDU” (21 marzo, Centrale Music Hall) – Il pluripremiato film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia , con la partecipazione dell’attore Alessio Piazza e del piccolo Alessandro Renda , racconta la figura di Matteo Messina Denaro . Un evento esclusivo, con ingresso libero su prenotazione.

Giustizia riparativa: la giustizia che rammenda e ricostruisce (22 marzo, Teatro Comunale) – Un incontro organizzato dall’associazione 38° Parallelo , con la partecipazione di Margherita Asta, Agnese Moro e Marco Bouchard , per riflettere su nuove prospettive di giustizia e riconciliazione sociale.

Fake news e disinformazione (22 marzo, Sala Multimediale di San Pietro) – Un progetto dell’Università di Palermo per contrastare le fake news, con esperti come Ferdinando e Viviana Trapani, Serena Del Puglia e il giornalista Francesco Appari .

Giornalismo sportivo: le storie oltre il tifo (22 marzo, Complesso San Pietro) – Un dibattito con Flavio Tranquillo, Paolo Ortelli e Norbert Biasizzo , per scoprire come lo sport possa essere raccontato con profondità e passione.

Quando i giornali diventano comunità (22 marzo, Complesso San Pietro) – Un panel con Christian Rocca (Linkiesta), Marco Giovannelli (Materia), Rossella Del Castello (Cefablù) e altri esperti, per discutere il futuro dell’informazione digitale.

L’intelligenza artificiale e il giornalismo (22 marzo, Complesso San Pietro) – Contributi di esperti del settore, tra cui Riccardo Saporiti e Francesco Appari, per esplorare le nuove opportunità offerte dai dati e dall’IA per l’informazione online.

Un’occasione per tutti

Glocal Sud 2025 non è solo un festival per addetti ai lavori, ma un appuntamento aperto a giornalisti, blogger, studenti, lettori e semplici appassionati di informazione e comunicazione. Sarà un’occasione unica per confrontarsi con i protagonisti del settore e scoprire come il giornalismo locale può evolversi e affrontare le sfide del digitale.

Tutte le informazioni, il programma completo e i dettagli sugli eventi sono disponibili su www.glocalsud.it.

Segna la data: dal 21 al 23 marzo Marsala sarà il cuore del giornalismo digitale!